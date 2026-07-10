신한자산운용, 국내 첫 AI 활용 ESS 구축지원 사업자 선정

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LG에너지솔루션 컨소시엄…전북 7개 배전선로에 ESS 구축

"신한탄소중립개발사업 블라인드펀드로 배전망 ESS 표준 금융모델 제시"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 10일 LG에너지솔루션과 함께 구성한 '햇빛배전망에너지' 컨소시엄이 기후에너지환경부 주관 '2026년 AI 활용 ESS 구축지원 사업' 사업자로 최종 선정됐다고 밝혔다.

신한자산운용에 따르면 이번 사업은 태양광 밀집으로 계통이 포화된 배전선로에 에너지저장장치(ESS)를 구축해 재생에너지 접속 지연을 해소하는 정부의 첫 배전망 ESS 지원 사업이다. 발전공기업을 포함해 다수의 가상발전소(VPP) 사업자가 참여한 이번 공모에서 신한자산운용과 LG에너지솔루션 컨소시엄은 전북 지역 입찰 대상 7개 배전선로를 모두 확보했다.

신한자산운용 로고. [사진=신한자산운용]

선로당 4MW/20MWh, 총 28MW/140MWh 규모의 ESS를 구축해 접속 대기 중인 태양광 40MW를 신규로 계통에 연계하며, 이는 전북 지역 사업참여 대상 태양광 대기물량 (363MW)의 약 11%를 해소하는 규모다.

해당 컨소시엄은 특수목적법인(SPC) '햇빛배전망에너지'를 설립, 민간자본을 투입해 사업을 수행하고 총 사업비의 일부는 국고보조금을 활용한다. 국내 최대 VPP 운영 실적을 보유한 LG에너지솔루션이 AI 기반 통합 운영을 맡아 2027년 4분기 상업운전 개시 이후 20년간 책임 운영할 예정이다.

개발단계 투자는 신한자산운용이 운용하는 '신한탄소중립개발사업 일반사모혼합자산투자신탁 제1호'(이하 신한탄소중립개발사업 블라인드펀드)를 통해 집행된다. 펀드는 SPC의 자기자본 및 개발자금을 투자하고, 착공 시점의 사업비는 프로젝트파이낸싱(PF)을 통해 조달할 예정이다.

장기 고정 판매계약 없이 전력시장 수익을 기반으로 하는 현물형(Merchant) ESS에 기관투자자 자금을 결합한 국내 첫 사례로, 향후 5년간 지속적으로 입찰이 예정된 배전망 ESS 확산의 표준 금융모델이 될 것으로 기대된다고 회사 측은 전했다.

배전망 ESS는 대규모 송전망 증설 없이 단기간에 계통 수용성을 높일 수 있는 분산에너지 핵심 인프라로 주목받고 있다. 정부가 '제11차 전력수급기본계획'을 통해 2030년 재생에너지 설비 100GW 목표를 제시한 가운데 호남권을 중심으로 재생에너지 접속 지연과 출력제어 문제가 확대되고 있어 배전망 ESS의 필요성도 커지고 있다.

신한자산운용은 약 33조원 규모의 대체투자 자산을 운용하고 있으며, 태양광과 ESS 등 신재생에너지 분야에서 지속적으로 투자 경험을 축적해 왔다. 이번 사업에서 구축한 사업 구조와 재무모델을 바탕으로 후속 배전선로 사업과 신규 펀드 결성 등으로 업무 영역을 확장해 나갈 계획이다.

신한자산운용 관계자는 "이번 선정은 배전망 ESS라는 새로운 인프라 자산을 기관투자자의 개발투자 영역으로 연결한 의미 있는 사례"라며 "AI 기반 전력 인프라에 민간자본 공급을 확대해 에너지 대체투자의 새로운 축을 키워가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com