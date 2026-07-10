전남광주특별시교육청, '반도체 인재' 양성 전략 모색

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시교육청이 10일 김대중 교육감 주재로 부서 업무공유회를 열었다.
- 공유회에서 K-민주주의 전당 건립, 직업계고 반도체 인재 육성, 무상급식·시설·안전 강화 방안을 논의했다.
- 김 교육감은 투명한 소통과 협업을 강조하며 문해력 향상과 지역 인재 양성을 위한 부서 간 협력을 당부했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 10일 광주청사 상황실에서 김대중 시교육감 주재로 업무공유회를 개최했다고 밝혔다.
이번 공유회는 주요 교육 현안을 부서 간 공유하고 협업 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
공유회는 감사관을 시작으로 미래정책국, 학교교육국, 교육행정국 순으로 주요 현안을 설명하고 관련 논의를 진행했다.
주요 안건은 ▲'K-민주주의 전당' 건립을 위한 민주주의역사누리터 활용 방안▲전남·광주 직업계고 반도체 산업 분야 인재 양성 전략▲학교무상급식비 지원 기준 통합안 마련▲학교 시설 및 학생 안전관리 강화 등이다.
발표 이후에는 국 단위로 심도 있는 질의응답과 토론을 펼쳐 현안 해결을 위한 구체적인 방안을 모색했다.
김대중 교육감은 "투명한 소통과 협업으로 도출한 대안들이 현장 신뢰의 밑거름이 될 것"이라며 "독서를 통한 문해력 향상과 지역 정주형 '교육 지산지소' 인재 양성 등 당면 과제 해결을 위해서도 모든 부서가 경계를 허물고 함께 힘을 모아주길 바란다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com