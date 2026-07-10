신한라이프, 생애자금 활용 가능한 간편가입 종신보험 출시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 사망보장을 기본으로 생애자금 활용과 자녀보장까지 함께 준비할 수 있는 '신한(간편가입)종신보험 퍼펙트원(ONE)(무배당, 해약환급금 일부지급형)'을 출시했다고 10일 밝혔다.

이 상품은 종신보험의 기본 보장을 유지하면서 고객의 생애주기에 맞춰 계약을 다양하게 활용할 수 있도록 설계한 것이 특징이다. 보험료 납입을 완료하고 계약일로부터 15년이 지나면 '생애자금형'으로 전환해 노후 목적자금으로 활용할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 사망보장을 기본으로 생애자금 활용과 자녀보장까지 함께 준비할 수 있는 '신한(간편가입)종신보험 퍼펙트원(ONE)(무배당, 해약환급금 일부지급형)'을 출시했다고 10일 밝혔다. [사진=신한라이프] 2026.07.10 yunyun@newspim.com

생애자금형으로 전환한 뒤에는 10년 동안 매년 계약해당일에 생존 시 보험가입금액의 10%를 생애자금으로 받을 수 있다. 지급받은 금액만큼 사망보험금이 줄어드는 구조를 적용해 고객이 남은 보장 규모를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

사망보장도 강화했다. 가입 후 5년이 지나면 매년 보험가입금액의 10%씩 10년 동안 사망보험금이 체증된다. 10년, 15년, 25년 시점에는 장기유지보너스를 통해 추가적인 보장 확대도 가능하다.

고객 필요에 따라 적립형, 종신전환특약, 장기요양급여특약 등으로 계약을 전환할 수 있다. 자녀보장특약과 자녀입원특약에 가입하면 자녀의 암 진단과 치료, 수술, 입원 보장도 함께 준비할 수 있다.

주계약과 특약 모두 납입면제 기능을 적용했다. 암, 뇌출혈, 급성심근경색증으로 진단 확정되거나 50% 이상 장해 진단을 받을 경우 보험료 납입 부담 없이 보장을 이어갈 수 있다.

가입 나이는 일반심사형의 경우 만 15세부터 70세까지, 간편심사형은 30세부터 70세까지다. 보험료 납입기간은 15년납이다.

신한라이프 관계자는 "퍼펙트원(ONE)은 종신보험 본연의 보장은 강화하고 생애자금 등 활용성은 폭넓게 담아낸 상품"이라며 "고객이 종신보험의 새로운 가치를 경험하고 오랜 시간 믿고 맡길 수 있는 든든한 동반자가 되길 기대한다"고 말했다.

yunyun@newspim.com