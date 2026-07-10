과천시, 시 승격 40주년 맞아 '시민대상' 후보자 공모

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- 과천시가 시 승격 40주년을 맞아 31일까지 시민대상 후보자를 추천받는다고 10일 밝혔다.
- 시민대상은 올해 기업·상생을 신설해 6개 부문에서 3년 이상 거주·근무한 시민과 기업·기관 종사자를 대상으로 한다.
- 후보자는 기관장·단체장 또는 주민 20명 이상 연명으로 추천해 31일까지 시청 자치행정과에 서류를 제출하면 되며, 수상자는 심사를 거쳐 10월 7일 시상한다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 시 승격 40주년을 맞아 지역사회 발전과 시민 행복에 기여한 공로자를 발굴해 시상하는 '2026년 과천시 시민대상' 후보자를 오는 31일까지 추천받는다고 10일 밝혔다.
과천시 시민대상은 지역사회 각 분야에서 헌신과 봉사를 실천하며 지역 발전을 이끈 시민에게 수여하는 상이다. 올해는 시 승격 40주년을 기념해 기존 5개 부문에 '기업·상생' 부문을 새롭게 신설 ▲ 지역사회▲문화·예술▲체육·교육▲경제·환경▲봉사·효행▲기업·상생 등 총 6개 부문에서 수상자를 선정한다.
추천 대상은 추천일 현재 과천시에 3년 이상 계속 거주하고 있거나 등록기준지가 과천시인 사람 또는 관내 기업 및 기관에서 3년 이상 계속 근무한 사람이다.
후보자는 관내 유관기관장, 시민·사회단체장, 각 동장의 추천을 받거나 과천시에 거주하는 주민 20명 이상의 연명 추천을 받아 신청할 수 있다. 추천서와 공적조서 등 구비 서류를 지참해 오는 31일까지 과천시청 자치행정과로 방문 제출하면 된다.
시는 접수된 후보자를 대상으로 공적 현지 확인과 시민 의견 수렴 시민대상 심사위원회의 엄격한 심사를 거쳐 최종 수상자를 선정할 계획이다. 시상식은 오는 10월 7일 열리는 '제41회 과천시민의 날 기념식'에서 진행된다.
신계용 과천시장은 "과천시 시민대상은 묵묵히 지역사회를 위해 헌신해 온 시민들의 노고를 격려하는 뜻깊은 상"이라며 "시 승격 40주년을 맞아 각자의 자리에서 과천의 성장을 위해 힘써 온 숨은 공로자들이 많이 발굴될 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 관심과 추천을 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com