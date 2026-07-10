안양시 '미래 100년 완성' 핵심전략사업 추진회의 가동

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 10일 최대호 시장 주재로 핵심전략사업 추진회의 체계를 본격 가동했다고 밝혔다.
- 시청사 부지 기업유치·박달스마트시티·인덕원 인텐스퀘어 등 미래성장 핵심사업 추진상황과 과제를 점검했다.
- 안양시는 정기회의로 상시 관리체계를 구축하고 민선9기 공약 이행과 주요 사업 실행력을 극대화하겠다고 밝혔다.
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 시민과의 공약 이행과 주요 현안의 신속한 추진을 위해 최대호 안양시장 주재로 '핵심전략사업 추진회의' 체계를 본격적으로 가동했다고 10일 밝혔다.
시는 이날 오전 시청 3층 회의실에서 첫 회의를 열고 ▲시청사 부지 미래 신성장 기업 유치▲박달스마트시티 조성▲인덕원 인텐스퀘어 조성 등 안양의 미래 성장을 이끌 핵심 전략사업의 진행 상황과 향후 계획 걸림돌이 되는 해결 과제 등을 종합적으로 점검했다.
이번 회의는 민선 9기 핵심 공약과 주요 시정 현안의 추진 동력을 한층 강화하고 사업별 상시 관리 체계를 구축해 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 조기에 도출하고자 마련됐다.
회의에서 각 사업 담당 부서들은 구체적인 추진 현황과 향후 일정 부서 간 또는 관계기관과의 협의가 필요한 행정 절차 등을 보고했으며 최 시장은 이를 직접 조율하며 속도감 있는 사업 전개를 주문했다.
시는 앞으로 최 시장 주재의 핵심전략사업 추진회의를 정기적으로 개최해 진행 상황을 촘촘하게 모니터링할 예정이며 시정 여건과 대내외 정책 변화에 맞춰 관리 대상 사업도 점진적으로 확대해 나갈 방침이다.
최대호 안양시장은 "민선 9기는 안양의 중장기 발전을 완성해 미래 100년을 준비하고 시민과 약속한 정책들을 실질적인 성과로 증명해 내야 하는 중요한 시기"라며 "정기적인 추진회의를 통해 부서 간 장벽을 허물고 실행력을 극대화해 주요 사업들이 차질 없이 이행되도록 총력을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com