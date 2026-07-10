안산시, 유네스코 평화교육원 인도 청년 리더들과 상호문화정책 공유

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 10일 인도 청년리더 국제펠로십 방문을 맞이했다
- 인도 청년리더들은 8~9일 안산 주요 현장을 둘러보며 상호문화정책과 지역 역동성을 체험했다
- 안산시장은 이번 방문이 정책 경험 공유와 지속가능 공동체 모색, 글로벌 교류 확대 계기라 밝혔다
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 유네스코 마하트마 간디 평화·지속가능발전교육원(UNESCO MGIEP) 국제 펠로십 프로그램의 현장학습지로 선정돼 인도 청년 리더들을 맞이했다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 이번 방문은 유네스코 MGIEP가 경희대학교 후마니타스칼리지와 협력해 추진한 대한민국 방문 워크숍의 일환으로 마련됐다. 방문단은 2000 대 1이 넘는 경쟁률을 뚫고 선발된 인도의 차세대 인재들로 현재 연구기관 및 공공·민간 분야 등에서 활발히 활동 중인 청년 리더들이다.
이들은 지난 8일부터 9일까지 이틀간 안산시 외국인주민지원본부를 시작으로 반월·시화국가산업단지, 4·16재단, 안산시고려인문화센터, 안산시다문화가족지원센터 등을 잇달아 방문하며 안산시의 상호문화 정책과 지역사회의 역동성을 직접 체험했다.
방문 기간 청년 리더들은 ▲안산시 상호문화정책의 성과와 과제▲반월·시화국가산업단지와 이주노동의 역사▲세월호 참사 이후 생명·안전·공동체의 가치▲고려인 공동체의 역사와 정체성▲이주민과의 대화 및 미래세대와의 공존 등을 주제로 현장을 둘러보고 깊이 있는 의견을 교환했다.
이민근 안산시장은 "안산은 다양한 문화와 사람들이 함께 어우러져 상생과 공존의 가치를 실천해 온 대한민국 대표 상호문화도시"라며 "이번 방문이 안산의 정책 경험을 국제사회와 공유하고 지속 가능한 공동체의 미래를 함께 모색하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다. 앞으로도 글로벌 교류와 협력을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com