김효정 부산시의원, 한동훈 국회의원과 '만덕IC' 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 김효정 부산시의원이 10일 만덕IC 일대 교통정체 현장 점검을 했다
- 회의에서 남해고속도로 진입구간 엇갈림 완화 위한 차로확대·도류화시설 정비 방안을 논의했다
- 김 의원은 관련 공사비 21억9000만원을 추경으로 확보해 10월 착공·연말 준공을 목표로 사업을 추진한다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회 교육위원회 위원장을 맡고 김효정 시의원(국민의힘, 북구 만덕·덕천)이 만덕~센텀 도시고속화도로 일대 교통 정체 해소를 위해 현장 점검에 나섰다.
시의회는 김효정 의원이 10일 오전 한동훈 국회의원(무소속), 부산시 관계 공무원들과 함께 만덕IC 일원을 찾아 출근 시간대 교통 흐름과 정체 상황을 점검했다고 밝혔다.
이번 점검은 만덕교 보도부에서 교통 이용 패턴을 확인한 뒤 이어진 대책회의에서 모니터링 용역 진행 상황을 토대로 개선 방안을 논의하는 방식으로 진행됐다.
회의에서는 남해고속도로 진입 구간의 엇갈림(Weaving) 현상을 줄이기 위한 대책이 중점적으로 논의했다.
진로 변경 제한시설과 노면 컬러링 등 도류화시설 정비, 남해고속도로 진입차로를 기존 2개에서 3개로 확대하는 방안이 제시됐다.
중·장기 대책으로는 덕천(화명)~양산 간 교통체계 개선과 초정~화명 간 광역도로 건설 등 남해고속도로 교통량 분산 방안도 함께 논의됐다.
앞서 김 의원은 관련 부서와 협의를 거쳐 도로 구조 개선 공사비 21억 원과 교통 영향 모니터링 용역비 9000만 원 등 총 21억 9000만 원을 시비 추경예산으로 확보했다.
확보된 예산을 바탕으로 현재 모니터링을 진행 중이며 사전 검토에서 추가 구조적 문제가 없을 경우 오는 10월 공사에 착수해 연말 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.
김효정 시의원은 "주민들께 드린 약속을 지키기 위해 관계 기관과의 협의 과정을 하나하나 챙겨 주민분들의 불편함을 하루빨리 해소해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "함께 점검한 한동훈 국회의원과도 긴밀히 협의해, 남은 공사가 최대한 빠르고 차질 없이 마무리될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com