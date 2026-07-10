익산시, 반도체 소부장 특화단지 지정 총력…기업과 협력체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 10일 반도체 소부장 특화단지 유치 위한 기업 간담회를 열었다
- 8월 최종 선정 앞두고 기업·전북도·유관기관과 협력체계를 공고히했다
- 최정호 시장은 기업하기 좋은 미래첨단도시 조성을 위해 현장 의견을 시책에 반영하겠다고 말했다
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8월 특화단지 최종 선정 공동 대응…기업 애로 청취·행정지원 확대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자= 전북 익산시는 소부장 특화단지 최종 지정을 앞두고 지역 기업 및 유관기관과 협력체계를 강화하며 공모 선정에 총력을 기울이고 있다고 10일 밝혔다.
익산시는 이날 시청 대회의실에서 지역 반도체 소재·부품·장비 등 소부장 기업 관계자들을 초청해 '반도체 소부장 특화단지 지정 유치 및 상생 발전을 위한 기업 간담회'를 개최했다.
이번 간담회는 최정호 익산시장이 지난 8일 시정운영방향 브리핑에서 밝힌 '미래첨단도시로의 대전환' 실현을 위한 첫 현장 소통 행보다.
시는 지난 4월 전북특별자치도와 공동으로 신청한 산업통상자원부 주관 반도체 소부장 특화단지 공모사업의 최종 선정이 오는 8월 예정됨에 따라 지역 핵심 기업들과 협력체계를 더욱 공고히 하기 위해 간담회를 마련했다.
이날 간담회에는 동우화인켐과 미원상사, 롯데에너지머티리얼즈 등 반도체 소부장 기업 관계자 20여 명이 참석했다. 전북특별자치도와 전북테크노파크, 전북대학교 반도체 공동연구소 등 유관기관도 함께해 특화단지 지정 추진 상황을 공유하고 상생 발전 방안을 논의했다.
시는 기업들의 경영과 연구개발(R&D) 과정에서 겪는 애로사항을 청취하고 특화단지 지정 시 제공되는 행정·재정 지원 내용을 설명하며 적극적인 참여와 협력을 요청했다.
최정호 익산시장은 "익산은 세계적 수준의 기술력을 갖춘 반도체 기업이 집적된 국내 반도체 소재 산업의 거점"이라며 "기업하기 좋은 도시와 미래 혁신성장을 위해 현장의 의견을 시책에 적극 반영하고 전북도와 유관기관과의 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com