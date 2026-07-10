한국골프교육협회 브랜든 강 이사장, 국내 최초 PGA 최상위 전문 자격 취득

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국골프교육협회 브랜든 강 이사장이 지난 8일 국내 최초로 PGA of America의 최상위 전문 자격인 PGA Master Professional 자격을 취득했다.

PGA Master Professional은 전 세계에서도 500명 미만에게만 부여된 희소한 자격이다. 오랜 현장 경험과 전문 교육, 연구, 심사 과정을 모두 통과한 전문가에게 인정되는 최고 등급의 타이틀이다.

강 이사장은 PGA Master Professional 취득 순서 기준 485번째 번호를 부여받았다. 이번 자격 취득은 강 이사장이 수년간 축적해 온 골프 지도 경험, 학문

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국골프교육협회 브랜든 강 이사장(가운데)이 국내 최초로 PGA Master Professional 자격을 획득했다. [사진=케이웨이브] 2026.07.10 iaspire@newspim.com

적 연구 역량, 교육 프로그램 개발 능력, 그리고 골프 산업 발전에 대한 기여를 국제적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

강 이사장은 'PGA of America Certified Professional'로서의 전문성과 더불어 고려대학교에서 스포츠교육학 박사학위를 취득한 골프 교육 전문가다. 그는 골프를 단순한 기술 습득의 영역이 아니라, 학습자의 이해와 성장, 지도자의 교육 역량, 그리고 골프 산업의 체계적 발전을 함께 다루어야 하는 교육 분야로 바라보고 있다.

강 이사장은 그동안 골프 교육, 골프 스윙 원리, 지도자 교육, 스포츠교육과 관련된 20여 편의 학술논문을 발표하며 골프 교육의 이론적 토대를 확장해 왔다. 또한 10여 권의 골프 전문서를 집필하며 골프 기술, 레슨 방법, 데이터 기반 스윙 분석, 골프 철학, 골프 교육 콘텐츠 개발 등 다양한 주제를 대중과 지도자들이 이해할 수 있는 언어로 풀어내는 작업을 이어왔다.

학문적 연구와 저술 활동은 현장 레슨 경험과 결합돼 강 이사장만의 교육 철학으로 발전해 왔다. 강 이사장은 골프 스윙을 감각이나 경험에만 의존해 설명하는 방식에서 벗어나, 클럽 페이스, 클럽 궤적, 타점, 접근각도, 클럽 헤드 스피드, 다이나믹 로프트 등 볼 비행과 임팩트에 영향을 주는 핵심 요소들을 과학적 원리와 교육적 언어로 체계화해 왔다.

현재 강 이사장은 한국골프교육협회에서 일반 골퍼, 주니어 골퍼, 골프 지도자, 골프 산업 종사자를 위한 교육 시스템 개발에 힘쓰고 있다. 특히 골프 지도자 양성, 레슨 표준화, 교육 콘텐츠 개발, 골프 지도 매뉴얼 제작, 온라인 교육 프로그램 구축 등을 통해 국내 골프 교육의 전문성 향상에 기여하고 있다.

강 이사장은 "PGA Master Professional 자격 취득은 개인적인 영예이기도 하지만, 더 크게 보면 대한민국 골프 교육의 수준을 세계와 연결하는 중요한 출발점이라고 생각한다"며 "전 세계적으로도 500명 미만에게만 부여된 이 자격을 바탕으로, 앞으로 대한민국 골프 교육의 전문성과 국제적 경쟁력을 높이는 데 더 큰 책임감으로 임할 것"이라고 말했다.

강 이사장은 이어 "나는 골프 교육이 단순히 스윙을 교정하는 일이 아니라, 골퍼가 자신의 게임을 이해하고 성장할 수 있도록 돕는 교육 과정이라고 믿는다. 앞으로도 더욱 체계적이고 과학적인 골프 교육 시스템을 구축해 국내를 넘어 중화권을 포함한 아시아 지역의 골프 지도자 양성, 주니어 골퍼 육성, 그리고 골프 산업 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.

한국골프교육협회는 이번 성과를 계기로 PGA 교육 철학과 국내 골프 교육 현장의 특성을 접목한 전문 지도자 양성 과정을 더욱 체계화할 계획이다. 또한 골프 레슨 표준화, 지도자 인증 프로그램, 온라인 교육 콘텐츠, 골프 산업 전문 교육 등을 확대해 대한민국 골프 교육의 경쟁력을 높여 나갈 방침이다.

또한 강 이사장은 중국을 비롯한 아시아권 골프 협회 및 관련 기관과의 협력을 확대하고 국제 표준 교육과정을 기반으로 한 글로벌 골프아카데미 사업을 추진할 계획이다. 이를 통해 지도자 교육, 선수 육성, 주니어 골퍼 교육, 골프 산업 발전 모델을 아시아 전역으로 확산한다.

특히 해당 사업은 강 이사장의 소속사 케이웨이브를 중심으로 추진된다. 케이웨이브는 중국 난징카이취문화전파유한회사(南京凯趣文化传播有限公司)와 체결한 전략적 마케팅 계약을 기반으로 골프 교육 콘텐츠 개발, 지도자 양성 프로그램 운영, 골프아카데미 설립, 스포츠 문화 교류 사업 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 예정이다.

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