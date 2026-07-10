골프존 정보보호최고책임자 신동훈 프로, 과학기술정보통신부 부총리 표창 수상

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=정보보호 거버넌스 수립과 AI기반 보안관리체계, 재해복구센터 구축 등 높은 전사 보안수준을 인정 받았다.

골프존이 지난 8일 서울 신라호텔에서 열린 '제15회 정보보호의 날' 기념식에서 골프존 정보보호최고책임자(CISO) 신동훈 프로가 정보보호 유공자로 선정돼 과학기술정보통신부 부총리 표창을 수상했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=지난 8일 서울 신라호텔에서 열린 '제15회 정보보호의 날' 기념식에서 골프존 정보보호최고책임자(CISO) 신동훈 프로가 과학기술정보통신부 부총리 표창 수상 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=골프존] 2026.07.10 iaspire@newspim.com

'정보보호의 날'은 정부 부처에서 사이버 공격을 예방하고 국민들의 정보보호를 생활화하기 위해 2012년 제정한 법정기념일로, 올해는 '안전한 AI시대, 대한민국이 앞서갑니다.'라는 슬로건으로 열렸다. 과학기술정보통신부, 행정안전부, 국가정보원이 주최하고 한국인터넷진흥원(KISA), 한국정보보호산업협회(KISIA)가 주관했다.

골프존 정보보호최고책임자(CISO) 신동훈 프로가 수상한 정보보호 유공자 정부포상은 과학기술정보통신부가 국가안보와 국민생활에 밀접한 정보보호 분야에서 공로가 큰 개인 또는 단체를 발굴해 수여하는 상이다. 신동훈 프로는 골프존 정보보호 거버넌스 수립을 통해 전사 보안수준을 향상시키고 AI기반 보안관리체계 마련, 재해 복구 센터(DR, Disaster Recovery) 구축을 통한 서비스 안전성을 확보하는 등 자사 보안관리체계 강화에 기여했다. 또 정부의 클라우드 플랫폼 보안대책과 AI 보안정책 수립에 기여한 공로를 인정받아 이번 표창의 영예를 안았다.

지난 2024년부터는 전사 정보보호 및 개인정보보호 관리체계를 총괄하며 골프존의 보안 역량 강화에 매진해 왔다. 특히 신동훈 프로는 정보보호최고책임자(CISO)와 개인정보보호책임자(CPO)의 역할을 통합해 수행하며 정보, 개인정보, 위치정보, 영상정보 등 전 영역을 아우르는 통합 보안관리체계를 구축했다. 아울러 골프존그룹의 정보보호위원회를 구성해 그룹사 간 신속한 의사결정 체계를 정립했으며, 개발·운영·영업·법무 등 다양한 부서 간 협업을 이끌어내며 실효성 있는 보안 역할과 책임(R&R)을 확립했다.

또한, 지속적인 IT 서비스 및 개인정보 흐름 분석을 통해 미사용 IT 서비스 및 정보시스템을 사전에 식별하고 보호 조치를 적용하는 등 실천적인 보안 체계를 고도화했다. 이러한 전사적 노력의 결과로 2024년 11월 스크린골프 업계 최초로 최고 수준의 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득했다.

특히, 이번 공적 평가에서는 최근 골프존이 속도를 내고 있는 AI 활용 신규 서비스 출시에 발맞춘 선제적인 보안대책 적용이 높은 평가를 받았다. 인공지능 기술이 접목된 시뮬레이터 및 모바일 서비스의 기획 단계부터 보안성 검토를 의무화하고, AX(인공지능 전환) 시대에 발생할 수 있는 신종 위협에 대비한 체계적인 데이터 보호 대책을 마련하여 혁신 서비스의 안전성을 굳건히 다졌다.

골프존 정보보호최고책임자(CISO) 신동훈 프로는 "전 임직원이 합심하여 정보보호 관리체계를 지속적으로 혁신한 노력이 이번 뜻깊은 정부 포상으로 이어져 매우 영광스럽다"라며 "앞으로도 AI 기반의 신규 서비스에 최고 수준의 보안체계를 적용해, 전 세계 고객들이 안심하고 즐길 수 있는 글로벌 스크린골프 및 플랫폼 환경을 제공하는 데 최선을 다하겠다"라고 수상 소감을 밝혔다.

한편, 골프존(GOLFZON)은 전 세계 골프들에게 혁신적인 시뮬레이터 기술을 통한 가상 골프 경험과 서비스를 제공하는 글로벌 스크린골프 선도기업으로, 앞으로도 고객의 소중한 데이터를 보호하고 지속 가능한 보안 문화를 정착시키기 위한 투자를 아끼지 않을 방침이다.

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