호반그룹, 대전혁신센터와 맞손…딥테크 스타트업 발굴 나선다

AI 핵심 요약beta
- 호반그룹이 9일 대전창조경제혁신센터와 유망스타트업 발굴·육성 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 건설·제조·레저 분야 오픈이노베이션과 기술사업화 기반 강화를 위해 공동 프로그램을 운영한다
- 호반그룹은 그룹사 연계 실증·사업화를, 대전창조경제혁신센터는 딥테크 스타트업 추천·보육·투자 연계를 맡는다
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그룹사 사업 연계 실증·사업화·투자 지원 추진
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 호반그룹이 첨단기술 기반 유망 스타트업 발굴을 통해 미래 성장동력 확보에 나선다.
9일 호반그룹은 대전창조경제혁신센터와 유망 스타트업 공동 발굴 및 오픈이노베이션 협력 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 호반그룹과 대전창조경제혁신센터가 협력체계를 구축해 유망 스타트업을 공동 발굴하고 육성하기 위해 마련됐다. 양 기관은 건설·제조·레저 분야 오픈이노베이션을 활성화하고 기술사업화 기반을 강화할 예정이다.
협약에 따라 양 기관은 공동 프로그램 운영을 통해 스타트업의 실증(PoC) 기회를 확대한다. 사업 협력과 투자 연계도 함께 추진한다.
주요 협력 분야는 딥테크 스타트업 공동 발굴 및 육성, 오픈이노베이션 프로그램 공동 기획·운영·홍보, 투자유치 연계 및 후속 지원 등이다.
호반그룹은 호반건설, 대한전선, 호반호텔앤리조트 등 그룹사 사업 분야와 연계할 수 있는 유망 스타트업을 발굴한다. 이후 실증과 사업화 검토를 지원할 계획이다.
대전창조경제혁신센터는 유망 스타트업 추천과 보육 프로그램 운영, 실증·투자 연계 등을 맡는다. 지역 딥테크 스타트업이 대·중견기업과 협업할 수 있도록 지원하는 역할이다.
앞서 호반그룹은 지난 4월부터 대전창조경제혁신센터의 오픈이노베이션 프로그램인 '드림벤처스타(DVS) 12기' 지원사업에 파트너사로 참여해 왔다. 이를 계기로 양 기관은 후속 프로그램과 공동 사업을 확대하며 협력 관계를 강화할 방침이다.
문갑 호반건설 경영부문대표는 "호반그룹은 다양한 사업 분야에서 혁신 기술을 보유한 스타트업과의 협업을 지속적으로 확대하고 있다"며 "이번 협약을 통해 유망 딥테크 스타트업의 성장을 지원하는 것은 물론 새로운 사업 기회를 함께 만들어가는 상생형 오픈이노베이션 생태계를 조성해 나가겠다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com