[LPGA] 유해란, 에비앙 5언더파 공동 3위…메이저 2연승 시동

AI 핵심 요약beta
- 유해란이 10일 아문디 에비앙 챔피언십 1라운드서 5언더파를 쳤다.
- 공동 3위에 올라 메이저 2연승 도전에 나섰다.
- 코르다는 3오버파로 부진해 컷 탈락 위기에 몰렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
우승땐 코르다 제치고 안니카 메이저 어워드 1위로
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2주 전 KPMG 위민스 PGA 챔피언십을 제패한 유해란이 메이저 2개 대회 연속 우승을 향해 힘차게 출발했다.
유해란은 10일(한국시간) 프랑스 에비앙레뱅의 에비앙 리조트 골프클럽(파71·6479야드)에서 열린 시즌 네 번째 메이저 대회 아문디 에비앙 챔피언십(총상금 910만달러) 1라운드에서 버디 7개와 보기 2개를 묶어 5언더파 66타를 쳤다. 임진희, 사이고 마오(일본), 찰리 헐(잉글랜드), 마야 스타르크(스웨덴)와 공동 3위에 올랐다. 선두 이와이 아키에(일본·8언더파 63타)와는 3타 차다.
유해란은 10번 홀에서 출발해 12·14·16·18번 홀에서 버디를 낚으며 전반에만 4타를 줄였다. 후반에도 3번 홀 버디를 추가해 한때 선두에 올랐다. 막판 8번과 9번홀 연속 보기로 상승세가 꺾였다. 안정적인 티샷과 정교한 아이언샷은 날카로웠다. 평균 드라이브 거리 271야드를 기록했고 페어웨이는 단 2차례, 그린은 3차례만 놓쳤다.
임진희가 유해란과 함께 공동 3위에 올랐고 강민지는 4언더파 67타로 공동 8위에 자리했다. 이소미와 최운정은 공동 15위(3언더파), 김효주와 김세영, 윤이나, 리디아 고는 공동 20위(2언더파)로 무난하게 출발했다.
이번 대회에서 우승하면 커리어 그랜드슬램의 대업을 달성하는 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 부진했다. 버디 2개에 보기 3개, 더블보기 1개를 기록하며 3오버파 74타에 그쳤다. 공동 102위로 밀려 컷 탈락까지 걱정해야 하는 처지가 됐다. 퍼트도 34개나 기록한 그는 12번홀 버디로 출발했지만 18번홀 보기 이후 후반 1번홀 더블보기, 4·5번홀 연속 보기로 무너졌다.
이번 대회는 롤렉스 안니카 메이저 어워드 경쟁에서도 중요한 무대다. 현재 이 부문 1위는 102점의 코르다, 2위는 84점의 유해란, 3위는 38점의 윤이다. 첫날부터 '메이저 빅3'의 희비가 극명하게 엇갈렸다. 유해란은 우승 경쟁에 뛰어들었고 윤이나는 상위권을 지켰으나 코르다는 컷탈락 위기에 몰렸다. 유해란이 이번 대회에서 우승하면 60점을 추가해 총 144점으로 코르다를 제치고 메이저 어워드 단독 선두에 오르게 된다.
psoq1337@newspim.com