안산시, 케냐 대표단에 '인적자원개발 최우수' 노하우 공유

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 9일 케냐 공공서비스관리청 대상 HRD 우수사례 공유회를 열었다
- 안산시는 Best HRD 공공부문 최우수 선정 배경과 7회 연속 인증 노하우를 소개했다
- 케냐 대표단에 공직자 역량강화 교육프로그램을 공유하고 양국 인재개발 교류 확대를 기대했다
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 시청 제1회의실에서 케냐 공공서비스관리청 대표단을 대상으로 '안산시 Best HRD(인적자원개발) 우수사례 공유회'를 개최했다고 9일 밝혔다.
시에 따르면 한국국제협력단(KOICA)의 개발도상국 지원사업과 연계해 추진된 이번 방문에는 케냐 공공서비스관리청 소속 공무원 15명이 참여했다.
안산시는 이날 공유회에서 지난해 교육부·인사혁신처·한국직업능력연구원이 공동 주관한 '2025년 인적자원개발 우수기관 인증제(Best HRD)'에서 전국 지자체 중 유일하게 공공부문 최우수기관으로 선정된 배경과 노하우를 소개했다.
시는 지난 2007년 최초 인증을 받은 이후 2025년까지 7회 연속 인증을 획득하며 공정한 채용, 성과·역량 기반의 평가 및 보상, 맞춤형 교육훈련 운영 등에서 성과를 인정받아왔다.
대표단에는 신규 공무원 교육을 비롯해 직급·직렬별 맞춤 교육, 1-DAY 직무교육, 인공지능(AI)·디지털 전환 대응 교육 등 공직자 역량 강화를 위한 다양한 교육 프로그램 사례가 공유됐다.
아울러 안산시는 외국인 주민 10만 명 이상이 거주하는 대표 상호문화도시로서 관내에 약 70명의 케냐 국적 주민이 생활하고 있다는 점을 전하며 향후 양국 간 공공부문 인재개발 교류가 확대되기를 기대한다고 밝혔다.
이민근 안산시장은 "이번 공유회가 안산시의 인적자원개발 우수사례를 국제사회와 나누고 케냐 공공부문의 인재개발 정책 발전에도 보탬이 되는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 AI·디지털 전환 시대에 걸맞은 공직자 역량을 체계적으로 높여 시민이 체감할 수 있는 행정서비스를 제공하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com