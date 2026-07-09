창원시, NC다이노스와 지역 상생 방안 논의…지역 경제 활성화 도모

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 8일 NC다이노스와 만나 구단 지원과 상생 방안을 논의했다
- 강기윤 시장은 창원NC파크 시설 관리와 행정 지원을 강화해 시민 쾌적 관람 환경을 조성하겠다고 밝혔다
- 이진만 대표는 책임 있는 지원에 감사를 표하고 지역 밀착 활동과 팬 소통 확대를 통해 구단과 지역 상생을 이어가겠다고 했다
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상생 관계 지속 발전 합의 확인
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 연고 프로야구단 NC다이노스와 구단 지원과 지역 상생 방안을 논의했다.
9일 창원시에 따르면 전날 시청 접견실에서 NC다이노스 이진만 대표이사와 만나 지역 연고 구단과의 협력 강화 방안을 논의했다.
강기윤 시장은 "NC다이노스는 창원시민에게 자부심을 주는 우리 시의 대표 브랜드"라고 규정하며 "시와 구단이 합의한 기존 협의 사항을 차질 없이 이행하겠다"고 말했다.
그러면서 "구단이 경기력 향상과 야구 운영에 집중할 수 있도록 창원NC파크 등 시설 관리에 만전을 기해 시민이 안전하고 쾌적한 환경에서 야구를 관람할 수 있도록 하겠다"면서 "구단과의 소통을 강화해 행정 지원과 현장 의견을 조율하고 필요 시 추가 협력 과제도 함께 발굴하겠다"고 강조했다.
이진만 대표이사는 "창원시의 책임 있는 지원에 감사드린다면"서 "지역사회와 함께 성장하는 구단을 만들겠다"고 화답했다. 구단은 지역 밀착 활동과 팬 소통 확대를 통해 연고지와의 관계를 더욱 공고히 한다는 방침이다.
창원시와 NC다이노스는 그동안 신뢰를 바탕으로 프로야구를 통한 지역경제 활성화와 스포츠 문화 확산에 협력해 왔으며 이번 면담을 계기로 시민과 구단이 함께 성장하는 상생 관계를 지속적으로 발전시키기로 했다.
news2349@newspim.com