이민성호, 아시안게임 최종 명단 발표…배준호·양민혁 승선

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회가 9일 남녀 아시안게임 대표팀 23명 최종 명단을 발표했다
- 남자팀은 유럽파 9명과 와일드카드 3명 포함해 금메달·병역 혜택 노린 최정예로 꾸렸다
- 여자팀은 지소연·김혜리 등 베테랑과 WK리그 주축으로 구성해 9월 소집 후 대회 준비에 돌입했다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전할 한국 남녀 축구 국가대표팀의 최종 명단이 확정됐다. 대한축구협회는 오는 9월 개막하는 아시안게임에 나설 남녀 국가대표팀 23인의 최종 엔트리를 9일 공식 발표했다. 남자 축구는 아시안게임 우승 시 병역 혜택이 주어지는 만큼 핵심 유망주들을 대거 호출해 최정예 전력을 구축했다.
이민성 감독이 지휘하는 남자 아시안게임 대표팀(U-23)은 잉글랜드 무대에서 활약 중인 젊은 피들을 전면에 내세웠다. 배준호(스토크시티), 양민혁(토트넘), 김지수(브렌트퍼드) 등 유럽파 9명이 승선했고 K리거 14명이 더해졌다. 2026 북중미 월드컵 최종 명단에도 이름을 올렸던 배준호는 스토크시티에서 공식전 45경기에 출전해 3골 3도움을 올린 핵심 자원이다. 올해 1월 코번트리 시티로 임대됐던 양민혁과 한국인 최연소 EPL 데뷔 기록을 세운 중앙 수비수 김지수도 이름을 올렸다.
최연소 선수는 잉글랜드 뉴캐슬 유나이티드에서 뛰는 2007년생 박승수다. 지휘봉을 유지하게 된 이민성 감독에게 이번 대회는 자신의 지도력을 증명해야 하는 시험대다. 지난 AFC U-23 아시안컵에서 4강 탈락하며 거센 비판에 직면했던 이민성호는 필승의 각오를 다졌다. 전력의 핵심인 23세 초과 와일드카드 3장으로는 최근 북중미 월드컵 무대를 밟았던 이기혁(강원), 엄지성(스완지 시티), 양현준(셀틱)이 낙점됐다. 이민성 감독은 "현재 해당 연령대에서 가장 경쟁력 있고 단기 토너먼트에서 최고의 성과를 낼 수 있는 선수들로 최종 명단을 구성했다"며 "금메달이라는 목표를 이루겠다"고 출사표를 던졌다.
신상우 감독이 이끄는 여자 국가대표팀은 올해 아시안컵과 EAFF E-1 챔피언십 예선 등에서 발을 맞춘 선수들을 주축으로 꾸려졌다. 지소연과 김혜리 등 베테랑들이 변함없이 승선한 가운데 23명 중 20명이 WK리그 소속 선수로 채워졌다. 해외파로는 캐나다 무대의 추효주, 정민영(이상 오타와 래피드)과 노르웨이에서 뛰는 공격수 정다빈(스타베크)이 합류한다. 서울시청의 공격형 미드필더 강태경은 생애 처음으로 A대표팀에 발탁되는 기쁨을 누렸다.
명단 구성을 마친 남녀 축구대표팀은 오는 9월 초 소집돼 본격적인 대회 담금질에 들어간다. 아시안게임 축구 종목 조 추첨은 이달 23일 열린다.
◇ 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 국가대표팀 명단(23명)
▲ GK = 김민승(파주 프런티어FC), 김준홍(수원 삼성), 이승환(충북청주FC)
▲ DF = 김지수(브렌트포드FC·잉글랜드), 강민준(포항 스틸러스), 박경섭(인천 유나이티드), 박성훈(FC서울), 배현서(경남FC), 신민하(강원FC), 최석현(울산HD), 최우진(전북 현대)
▲ MF : 박승수(뉴캐슬 유나이티드·잉글랜드), 배준호(스토크시티FC·잉글랜드), 양현준(셀틱FC·스코틀랜드, WC), 엄지성(스완지 시티·잉글랜드, WC), 양민혁(토트넘 홋스퍼·잉글랜드), 이현주(FC아로카·포르투갈), 강상윤(전북 현대), 이기혁(강원FC, WC), 이승원(강원FC), 황도윤(FC서울)
▲ FW = 김명준(KRC 헹크·벨기에), 이영준(그라스호퍼 클럽·스위스)
◇ 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 국가대표팀 명단(23명)
▲ GK = 김경희(수원FC), 김민정(인천 현대제철), 류지수(세종 스포츠토토)
▲ DF = 추효주(오타와 래피드FC·캐나다), 고유진, 정유진(이상 인천 현대제철), 김혜리, 한다인(이상 수원FC), 노진영, 장슬기(이상 경주 한수원), 이민화(화천KSPO)
▲ MF = 정민영(오타와 래피드FC·캐나다), 강태경, 김민지(이상 서울시청), 강채림(강진 스완스), 박예나(문경 상무), 박혜정(인천 현대제철), 지소연, 윤수정, 최유리(이상 수원FC), 현슬기(경주 한수원)
▲ FW = 정다빈(스타베크 포트발·노르웨이), 손화연(강진 스완스)
*WC : 와일드카드
psoq1337@newspim.com