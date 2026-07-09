아이엘, 138억원 고속도로 하이패스 교체 수주

AI 핵심 요약beta
- 아이엘이 9일 도로공사 하이패스 교체사업을 수주했다
- 진우에이티에스와 컨소시엄으로 약 138억원 규모다
- ITS 기반으로 휴머노이드·배터리 투자도 늘렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘이 한국도로공사로부터 약 138억원 규모의 고속도로 하이패스 노후교체 사업을 수주했다고 9일 밝혔다.
진우에이티에스와 컨소시엄을 구성해 수주한 이번 사업은 전국 주요 고속도로 영업소의 노후 하이패스 시스템을 교체하는 것으로, 연내 완료될 예정이다. 하이패스 시스템은 차량이 정차 없이 통행료를 자동 결제할 수 있도록 지원하는 교통 인프라다.
회사에 따르면 아이엘은 아이트로닉스와의 합병을 통해 지능형 교통 시스템(ITS), 영상인식, 차량통신, 교통인프라 분야 기술 역량을 확보했으며, 국내 하이패스 및 스마트 교통 시스템 시장에서 사업 기반을 구축하고 있다. 최근에는 휴머노이드 로봇, 피지컬AI, 차세대 배터리 사업을 확대하는 가운데 기존 ITS 사업도 수주 성과를 이어가고 있다.
아이엘은 최근 국내 기업 대상 약 30억원 규모의 휴머노이드 공급계약을 체결했으며, 피지컬AI 운영 데이터 플랫폼 구축과 차세대 배터리 기술 개발에도 투자를 확대하고 있다. ITS 사업을 통해 확보되는 현금흐름을 미래 성장 사업 투자 재원으로 활용하고 있다.
회사 관계자는 "이번 수주는 아이엘이 보유한 ITS 사업 경쟁력을 확인한 사례"라며 "기존 사업의 수익 기반 위에 휴머노이드, 피지컬AI, 차세대 배터리 사업을 확대하며 성장 동력을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com