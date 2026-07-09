고양특례시, 돌봄 사각지대 주민 114명 발굴…건보 빅데이터 활용

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시는 9일 국민건강보험 빅데이터로 위기가구 1972명을 조사해 통합돌봄 대상자 144명을 새로 발굴했다고 밝혔다.
- 시는 장기요양 등급 기각자·재가급여 미이용자 등 복합 돌봄 위기가구를 한 달간 전수 조사하고 1359명은 잠재 수요자로 관리하기로 했다.
- 시는 '고양온돌' 통합돌봄 브랜드와 찾아가는 적극행정으로 돌봄 사각지대 해소와 필요시 즉시 지원 체계를 구축하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 국민건강보험공단 빅데이터를 활용해 돌봄 사각지대가 의심되는 1972명을 전수 조사한 결과 144명을 통합돌봄 서비스 지원 대상자로 새롭게 발굴했다고 9일 밝혔다.
시는 돌봄 욕구가 예측되는 위기가구를 대상으로 지난달 8일부터 7월 3일까지 약 한 달간 전수 조사를 추진했으며 조사 대상은 장기 요양 등급 기각·각하 판정자, 재가 급여 미이용자 등 복합적 돌봄 욕구가 예측되는 위기가구다.
서비스 이용을 거부한 1359명은 '잠재 수요자'로 분류해 필요한 순간 즉시 지원이 이루어질 수 있도록 지속 관리하기로 했다.
통합돌봄은 노인·장애인 등이 병원 또는 요양 시설이 아닌 살던 곳에서 다양한 돌봄 서비스를 받으며 생활할 수 있도록 지원하는 제도로 시는 '고양온돌'이라는 브랜드로 운영하고 있다.
조사는 지역 44개 동 행정복지센터 통합돌봄 담당 직원이 대상자 가구 방문과 유선 상담 조사를 병행했고 거주 현황, 건강 상태, 수발자 유무, 복지 서비스 이용 현황 등을 종합적으로 파악했다.
성윤진 복지정책과장은 "지금 당장 도움이 필요하지 않더라도 필요한 순간 바로 연결될 수 있도록 주민들과 지속적으로 소통하고 사업을 홍보하겠다"며 "빅데이터 연계와 찾아가는 적극행정을 통해 돌봄 사각지대 없는 고양을 만들겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com