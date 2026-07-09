갤럭시아머니트리, 헤이페이와 협력 '알리페이·위챗페이' 연동

AI 핵심 요약beta
- 갤럭시아머니트리가 9일 헤이페이와 협력해 알리페이·위챗페이 연동을 완료했다고 밝혔다.
- 국내 가맹점은 중국권 고객을 대상으로 편리한 간편결제 환경을 제공하고 면세·관광·리테일 등 다양한 업종에서 외국인 결제를 지원하게 됐다.
- 갤럭시아머니트리는 글로벌 간편결제 네트워크와 편의점 수납대행 기반 생활금융 서비스를 확대해 해외송금 등 외국인 고객 편의를 강화할 계획이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털 금융 기업 갤럭시아머니트리가 해외결제 솔루션 전문기업 헤이페이와 협력해 중국 주요 간편결제 수단인 알리페이·위챗페이 연동을 완료했다고 9일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 협력을 통해 국내 가맹점이 중국권 고객을 대상으로 보다 편리한 결제 환경을 제공할 수 있게 된다. 알리페이와 위챗페이는 중국 및 중화권에서 가장 널리 사용되는 간편결제 수단이다.
갤럭시아머니트리는 기존 결제 인프라에 글로벌 간편결제 수단을 적용하고 가맹점이 별도의 복잡한 절차 없이 해외 고객 대상 결제 서비스를 도입할 수 있도록 지원할 계획이다. 헤이페이는 해외 간편결제 연동과 정산, 운영 지원에 전문성을 보유한 기업이다.
최근 방한 관광객 증가에 따라 외국인 고객의 간편결제 수요가 늘고 있다. 이번 알리페이·위챗페이 연동은 면세, 관광, 식음료, 리테일, 생활서비스 등 다양한 업종의 가맹점에서 외국인 고객 대상 결제 서비스를 지원할 예정이다.
갤럭시아머니트리 관계자는 "해외 고객이 국내 가맹점에서 익숙한 결제수단을 사용할 수 있도록 하는 것은 가맹점 매출 확대와 고객 경험 개선에 중요한 요소"라며 "헤이페이와의 협력을 시작으로 글로벌 간편결제 네트워크를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 갤럭시아머니트리는 편의점 수납대행 특허 기술을 기반으로 외국인 대상 생활금융 서비스를 확대하고 있다. 국내 거주 외국인 등은 해외송금 앱에서 충전을 신청한 뒤 가까운 편의점에서 현금으로 결제할 수 있어 은행 방문이나 복잡한 절차 없이 해외송금을 이용할 수 있다.
nylee54@newspim.com