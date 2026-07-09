오리엔트바이오, 여성형 탈모 신약 'OND-1' 개발

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트바이오가 9일 OND-1로 여성형 탈모 시장 진출을 본격화했다.
- OND-1은 비호르몬성 기전으로 작용해 부작용을 줄이도록 개발 중이다.
- 회사 9일 PLGA 서방형 기술과 특허로 글로벌 사업화를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 신약 개발 전문기업 오리엔트바이오가 발모 신약 후보물질 'OND-1'을 통해 여성형 탈모 치료 시장 진출을 본격화한다고 9일 밝혔다.
여성 탈모 환자가 지속적으로 증가하는 가운데 현재 주로 사용되는 국소 도포제 미녹시딜 외에 새로운 치료 옵션에 대한 수요가 커지고 있다. 회사에 따르면 OND-1은 남성호르몬 조절 방식에 의존하지 않고 모낭의 생장 신호체계에 직접 작용하는 비호르몬성 기전을 기반으로 개발 중이다. 이를 통해 호르몬 관련 부작용을 줄이면서 여성형 탈모 적용이 가능하다.
오리엔트바이오는 인간 모낭 배양시험과 동물실험을 통해 OND-1의 발모 효능과 안전성을 확인했다. 약효 지속성과 치료 효율을 높이기 위해 생분해성 고분자인 PLGA를 활용한 서방형 약물전달기술도 확보했다. 이 기술은 약물을 모낭 주변 진피층에 전달한 뒤 국소 부위에서 약효가 지속되도록 설계됐다. 해당 기술은 한국과 일본에서 특허 등록을 완료했으며 미국·유럽·중국 등에서도 특허 확보를 추진 중이다.
회사 관계자는 "OND-1은 남성형 탈모뿐 아니라 치료 대안이 제한적인 여성형 탈모까지 적용 범위를 넓힐 수 있는 후보물질"이라며 "신약 개발과 제형 기술, 글로벌 특허 전략을 지속적으로 강화해 글로벌 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 말했다.
한편 오리엔트바이오는 최근 감사의견 적정을 받으며 재무 건전성을 확인했고 무차입 경영 기조를 유지하고 있다. 회사는 안정적인 바이오 인프라 사업을 기반으로 발모 신약 개발과 AI 기반 바이오 플랫폼 등 미래 성장사업을 지속 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com