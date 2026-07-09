소방청-소진공, '전통시장 지능형 출동시스템' 구축…화재 골든타임 확보

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 8일 소상공인시장진흥공단과 전통시장 지능형 출동시스템 구축 업무협약을 체결했다
- 새 시스템은 시장 내부 통행로·소방시설·점포 GPS를 반영한 전자지도를 구축해 소방 출동시스템과 실시간 연계한다
- 2년간 전국 전통시장 시·도별 2곳에 단계 도입해 소방차 진입 시간 단축과 화재 예방·안전관리 협력을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 소상공인시장진흥공단과 손잡고 전통시장 화재 발생 시 신속한 출동을 지원하는 '전통시장 지능형 출동시스템' 구축에 나선다.
소방청은 지난 8일 소상공인시장진흥공단과 '전통시장 지능형 출동시스템' 구축·운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.
이번 협약은 전통시장 내 재난 발생 시 정확한 위치 파악과 신속한 소방차 진입을 지원해 119 출동 골든타임을 확보하기 위해 마련됐다.
그동안 전통시장은 불규칙한 점포 배치와 좁은 통행로, 다수의 출입구 등 구조적 특성으로 인해 소방차 진입과 화재 발생 지점 확인에 어려움이 있었다. 기존 소방 출동경로 안내시스템(AVL)도 시장 내부 점포 정보가 부족해 공영주차장이나 시장 외곽 도로까지만 안내하는 한계가 있었다.
새 시스템은 전통시장 내부 통행로와 소방시설, 점포별 GPS 정보 등을 반영한 동(棟)별 전자지도를 구축하고 이를 소방 출동시스템과 실시간 연계하는 것이 핵심이다.
시스템이 구축되면 출동하는 소방차량은 화재가 발생한 점포 앞까지 가장 빠르게 접근할 수 있는 경로를 실시간으로 안내받아 출동 시간을 단축할 수 있을 것으로 기대된다.
양 기관은 앞으로 2년간 전국 전통시장 가운데 시·도별 2곳씩을 우선 선정해 지능형 출동시스템을 단계적으로 도입할 계획이다.
협약에 따라 양 기관은 ▲전통시장 지능형 출동시스템 구축 및 활용 ▲전통시장 안전관리를 위한 시설 개선 및 화재 예방 활동 협력 ▲화재 등 재난 발생 시 현장 정보 공유 및 신속 대응을 위한 협력체계 구축 ▲화재 예방 캠페인, 안전교육 및 홍보 활동의 공동 추진 ▲지역 소방관서와 공단 지역센터 간 협업을 통한 합동 점검 및 안전활동 등을 함께 추진한다.
최용철 소방청장 직무대행은 "전통시장 화재는 초기 진압과 신속한 소방차 진입이 피해를 줄이는 핵심"이라며 "이번 전통시장 지능형 출동시스템 구축을 통해 대형 화재 위험이 높은 전통시장의 안전 인프라를 한 단계 끌어올리고 국민의 소중한 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com