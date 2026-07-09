정청래 "검찰개혁 동지 김용민과 함께 뛸 것...보완수사권 전면 폐지 최선"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 전 대표는 9일 김용민 의원의 당권 포기를 두고 검찰개혁 동지라며 지지 입장을 밝혔다.
- 김용민 의원은 전당대회 불출마를 택하고 검찰청 폐지·공소청·중대범죄수사청 구상 완수를 정 전 대표에 요청했다.
- 정 전 대표는 김민석·송영길·고민정 등과 맞붙는 다자 구도로 치러질 전당대회에서 총력전을 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 당대표 출마를 준비 중인 정청래 전 대표가 당권 도전을 접고 검찰개혁에 전념하겠다고 밝힌 김용민 의원에 대해 "검찰개혁에 대한 열정과 의지 면에서는 김용민이 정청래고, 정청래가 김용민"이라고 했다.
정 전 대표는 9일 페이스북에 '검찰개혁의 동지 김용민 의원과 함께 뜁니다'라는 게시글을 올리며 이같이 밝혔다.
정 전 대표는 "김 의원께서 검찰개혁이 더 절실하고 필요한 일이라며 전당대회 출마를 하지 않고 대신 제게 본인이 구상한 개혁지도를 완수해달라는 부탁을 해왔다"며 "검찰청 폐지와 공소청, 중대범죄수사청 출범의 혁혁한 공로자인 김 의원의 뜻을 잘 받들겠다"고 했다.
그러면서 "김 의원의 보완수사권 전면 폐지를 비롯한 사회대개혁 지도에 마침표를 찍을 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"며 "김용민과 정청래가 손잡고 함께 달리겠다. 김용민과 정청래의 의기투합! 응원해 주고 함께 뛰어달라"고 당부했다.
또 정 전 대표는 전날 "2 대 1, 3 대 1로 싸우면 흠씬 두들겨 맞는다. 많이 아프다"라는 게시글도 올렸다. 김민석 전 국무총리에 이어 송영길·고민정 의원이 당대표 선거 출마를 선언하면서 이번 전당대회는 최소 4파전이 될 전망이다.
jeongwon1026@newspim.com