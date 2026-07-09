랩씨드, 한국투자증권과 코스닥 상장 주관계약

AI 핵심 요약beta
- 랩씨드가 9일 한국투자증권과 코스닥 상장 대표주관계약을 체결했다고 밝혔다
- 랩씨드는 AI 트레이싱 기반 데이터 통합·활용 측정 솔루션으로 공공·금융 등으로 사업을 확장하고 있다
- 한국투자증권은 랩씨드의 데이터 통합·AI 역량을 바탕으로 기업 가치 극대화와 코스닥 성공 안착을 지원하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 데이터 전문기업 랩씨드가 한국투자증권과 코스닥 상장을 위한 대표주관계약을 체결했다고 9일 밝혔다.
랩씨드는 기업에 흩어진 정형·비정형 데이터를 하나의 흐름으로 연결하는 기업이다. AI 에이전트가 사내 데이터베이스·ERP부터 문서까지 60여 종의 데이터를 통합해 자율적으로 탐색하고 분석한 후 보고서와 문서를 생성한다.
회사에 따르면 랩씨드는 대규모언어모델(LLM) 활용 과정을 추적하는 'AI 트레이싱' 영역에 집중하고 있다. AI 도입이 보편화됐지만 실제 활용 수준과 업무 효율 개선을 측정하기 어렵다는 문제를 해결하기 위해 LLM 트레이싱 데이터를 기업의 핵심 자산으로 삼아 AI 활용을 측정·교육하고 조직 전체를 상향평준화한다는 전략이다.
랩씨드는 농업 데이터 분야에서 출발해 전국 지역농협 AI ERP 솔루션 구축 등으로 기술력을 검증했으며, 현재는 공공·금융·대기업·의료 등으로 사업을 확장하고 있다. 최근 출시한 데이터 통합 플랫폼 'Xiid AI 에코시스템'과 AI 트레이싱 기반 활용측정 솔루션 'Xiid Lens'가 시장의 관심을 받고 있다.
한국투자증권은 대표주관회사로서 주식 인수 업무 및 상장예비심사 신청을 포함한 전반적인 상장 업무를 총괄한다. 한국투자증권 관계자는 "랩씨드는 기업의 가장 어려운 과제인 데이터 통합을 토대로 AI 활용을 측정·교육해 조직의 AI 역량을 끌어올리는 차별화된 기술력을 가진 기업"이라며 "대표주관회사로서 경영 투명성과 기업 가치를 극대화해 코스닥 시장에 성공적으로 안착할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com