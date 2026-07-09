보이넥스트도어 부산 콘서트, 3회차 전석 매진

AI 핵심 요약beta
- 보이넥스트도어가 9일 첫 월드투어 부산 3회 공연을 모두 매진했다
- 부산 사직실내체육관 콘서트는 7월 31일부터 사흘간 열리며 서울 3회에 이어 전석 매진됐다
- 첫 월드투어는 24개 도시 35회 규모로 진행되며 정규 1집과 빌보드 200 6연속 진입으로 인기를 이어가고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 보이넥스트도어의 부산 콘서트도 3회차 모두 매진됐다.
9일 소속사 KOZ엔터테인먼트에 따르면 보이넥스트도어의 첫 월드투어 '노크 온 볼륨.2(KNOCK ON Vol.2)' 3회 공연이 매진 기록을 세웠다.
보이넥스트도어는 오는 31일부터 8월 2일까지 사흘간 부산 사직실내체육관에서 공연을 진행한다. 앞서 추가 오픈된 1회차(7월 31일 공연) 티켓 역시 빠르게 매진됐으며, 서울 공연 3회에 이어 부산 공연까지 모두 매진됐다.
이들의 첫 월드투어는 총 24개 도시, 35회 공연 규모로 열린다. 서울에서 출발해 부산을 거쳐 일본 6개 도시 가나가와, 사가, 오사카, 미야기, 나가노, 치바로 이어진다.
이후 러스, 폼파노 비치, 시카고, 뉴욕, 토론토, 밴쿠버 등 북미 10개 지역을 찾고 자카르타, 쿠알라룸푸르, 타이베이, 홍콩 등 아시아 6개 도시를 순회한다.
보이넥스트도어는 정규 1집 '홈(HOME)'으로 인기 순항 중이다. 신보는 한터차트 기준 미니 3~5집에 이어 4연속 밀리언셀링을 달성했다.
또한 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 6연속 진입에 성공했다. 타이틀곡 '바이럴(VIRAL)'은 지난 6월에 공개된 신곡 중 유일하게 멜론 월간 차트에 진입한 바 있다.
alice09@newspim.com