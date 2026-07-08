삼성증권, 31일까지 '중개형 ISA 파워-업! 이벤트' 진행

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권은 8일 중개형ISA 이벤트를 31일까지 진행한다고 밝혔다.
- 신규·복귀 고객은 순입금 구간별로 최대 3만원 상품권을 지급한다.
- 타사 ISA 이전 고객은 이전 금액에 따라 최대 60만원 상품권을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 31일까지 중개형 ISA 계좌 신규 및 기존 보유 고객을 대상으로 '중개형 ISA 파워-업! 이벤트'를 진행한다고 8일 밝혔다.
삼성증권에 따르면 이번 이벤트는 ▲Welcome 이벤트 ▲Re-Start 이벤트 ▲타사이전 이벤트 총 세 가지로 진행된다.
Welcome 이벤트는 신규 고객 대상으로 기간 내 최초로 중개형 ISA 계좌를 개설한 고객 또는 지난 4월 말 기준 중개형 ISA 잔고가 10만원 미만인 고객이 7월 말까지 중개형ISA계좌에 순입금 시 구간에 따라 최대 상품권 3만원을 달성고객 전원에게 지급한다.
Re-start 이벤트는 중개형ISA계좌 복귀고객을 대상으로 진행된다. 대상 고객이 이벤트 기간 중 중개형ISA계좌에 100만원 이상 순입금 할 경우 구간에 따라 최대 상품권 3만원권을 달성고객 전원에게 지급한다.
마지막으로 타사 이전 이벤트는 타 금융사에 보유 중인 ISA자산을 삼성증권으로 이전하는 고객을 대상으로 진행된다. 이전 금액 구간에 따라 최대 60만원 상당의 상품권 혜택을 받을 수 있다.
rkgml925@newspim.com