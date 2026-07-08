경기도 '인베스트 경기 해외투자유치 IR Day' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 경기경제과학진흥원이 7~8일 해외투자유치 IR 데이를 개최했다
- AI·바이오·기후테크 등 도내 유망기업 23개사와 미국·싱가포르 등 글로벌 투자사 10개사가 IR 피칭과 토크를 진행했다
- 글로벌 투자자와 기업 간 1대1 상담을 통해 해외 투자유치 가능성을 타진하고 세계 시장 진출 협력 기회를 모색했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원은 지난 7일부터 이틀간 진흥원 코워킹스페이스에서 '인베스트(INVEST) 경기 해외투자유치 IR Day(투자설명회)'를 개최했다고 8일 밝혔다.
도에 따르면 이번 행사는 도내 유망기업과 글로벌 투자자를 연결해 해외 투자유치와 글로벌 시장 진출 기회를 넓히기 위해 마련된 경기도 '인베스트 경기' 사업의 일환이다.
설명회에는 인공지능(AI), 디지털콘텐츠, 바이오·디지털헬스, 스마트산업, 기후테크 등 미래 성장산업 분야의 도내 유망기업 23개사가 참여했다. 투자자로는 미국, 싱가포르, 일본 등 글로벌 투자사 10개사가 온·오프라인으로 함께했다.
경기도는 참여기업의 산업 분야와 투자 수요를 고려해 AI, 헬스케어, 사이버 보안, 첨단소재, 기후테크, 청정에너지 등에 관심이 있는 글로벌 투자 본사 및 국내 지사 관계자들을 초청했다.
행사에서는 참여기업들이 글로벌 투자자를 대상으로 자사의 혁신 기술과 비즈니스 모델, 성장 전략을 발표하는 'IR 피칭'이 진행됐다.
이어 글로벌 투자사 심사역들이 참여한 '투자자 패러다임 토크'를 통해 최근 글로벌 투자 관심 분야와 투자자 관점의 기업 평가 기준을 공유하는 자리가 마련됐다.
글로벌 투자자와 참여기업 간 1대 1 투자 상담도 진행됐다. 상담은 투자자의 관심 분야와 기업 수요를 반영해 매칭됐으며 기술 경쟁력, 시장성, 투자 가능성 등을 중심으로 심도 있게 이뤄졌다.
도는 이번 행사가 도내 유망기업이 글로벌 투자자와 직접 소통하고 해외 투자유치 가능성을 확인하는 실질적인 접점이 됐다고 평가했다.
유소정 경기도 투자진흥과장은 "이번 행사는 경기도 유망기업들이 글로벌 투자자에게 혁신 기술과 비전을 소개하고 실질적인 투자 협력 기회를 모색하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 도내 우수 기업이 글로벌 자본 및 네트워크와 연결돼 세계 시장으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com