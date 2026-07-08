부산시, '환경벨트투어' 본격 운영…시민 환경교육 활성화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 8일 시민 환경교육 강화를 위해 11월까지 2026년 환경벨트투어를 운영한다고 밝혔다.
- 투어는 낙동강홍수통제소 등 20개 코스로 확대해 기후·물·생태·자원순환 분야 현장 중심 환경교육을 제공한다.
- 부산 관내 학생·시민단체 1000명 규모를 대상으로 반일제 40회 운영하며 환경교육사가 동행해 해설과 교육을 진행한다.
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전문 인력 동행 교육 효과
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 오는 11월까지 관내 환경시설과 자연공원을 잇는 '2026년 환경벨트투어'를 운영해 시민 환경교육을 강화한다.
시는 시민들의 환경 인식을 높이고 지역 환경교육을 활성화하기 위해 올해 말까지 '2026년 환경벨트투어'를 본격 운영한다고 8일 밝혔다. 이번 사업은 시가 주최하고 부산광역시환경교육센터(부산환경공단)가 맡아 진행한다.
환경벨트투어는 시민이 전용 버스를 이용해 부산 지역 주요 환경시설과 체험관, 자연공원 등을 방문하며 환경 현안을 체험하는 현장 중심 교육 프로그램이다. 올해는 부산지방기상청, 국립부산과학관, 한국수자원공사와 시 산하기관 등 12개 기관이 협력해 프로그램 구성의 전문성을 높였다.
시는 낙동강홍수통제소를 생태교육이 가능한 신규 코스로 추가해 기존 19개 코스에서 20개 코스로 확대했다. 이를 통해 기후, 물, 생태, 자원순환 등 다양한 분야를 아우르는 생태·환경 콘텐츠를 제공한다.
투어는 시민 접근성과 교육 효과를 기준으로 20개 맞춤 코스로 운영된다. 주요 코스에는 기상홍보관(부산지방기상청), 환경사랑홍보교육관(한국환경공단), 국립부산과학관, 해양자연사박물관, 낙동강문화관, 낙동강하구에코센터, 해운대수목원, 화명수목원, 태종대 국가지질공원, 이기대 국가지질공원 등이 포함된다.
명장정수처리시설, 수영·강변·남부하수처리시설, 해운대·명지소각처리시설, 위생분뇨처리시설, 자원순환특화단지, 부산광역시보건환경연구원, 낙동강홍수통제소 등도 코스에 편성해 부산의 환경 인프라 전반을 둘러볼 수 있도록 했다.
투어에는 환경교육사 등 지역 환경 전문 인력이 동행해 이동 중 해설과 교육을 진행한다. 신청 기관과 방문 시설을 연결하는 전용 버스도 왕복으로 지원해 프로그램 운영의 안정성과 참여자의 이해도를 높인다는 계획이다.
참가 대상은 부산 관내 학생 및 시민 단체로, 20~30명 규모 팀을 기준으로 약 1000명 수준을 예상하고 있다. 투어는 오전(9시~12시), 오후(1시~4시) 반일제로 나눠 총 40회 운영한다.
심재민 환경물정책실장은 "환경벨트투어는 기후, 물, 생태, 자원순환 등 부산이 가진 환경 자산을 시민들이 직접 보고 느끼는 계기가 될 것"이라며 "시민들이 일상에서 기후위기를 인식하고 대응 역량을 키울 수 있도록 참여형 환경교육 프로그램을 계속 발굴·지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com