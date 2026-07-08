여성 광역단체장 확대 요구 높지만…유권자 55.3% "여성 후보 없어 선택 못 해"

AI 핵심 요약beta
- 유권자들은 8일 여성 광역단체장 확대를 원하지만 후보 부족 현실이 드러났다.
- 조사에서 여성 단체장 부재는 유권자 수요가 아니라 공천 구조와 정치 경력 축적 과정의 성별 불균형 탓이라는 인식이 우세했다.
- 연구진은 정당 공천 구조 개선과 여성공천 의무화, 선거보조금 제도 개정을 통해 여성 정치 대표성을 높이자고 제안했다.
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KWDI "정당 중심 후보 공급 구조 개선 필요"
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 유권자들은 여성 광역단체장이 늘어나길 바라고 있지만 정작 후보들이 공급되지 않고 있다는 설문조사 결과가 나왔다.
한국여성정책연구원은 8일 '광역단체장 선거에 나타난 여성 정치인의 도전과 진입장벽 개선 방안' 연구에서 전국 유권자 1000명을 대상으로 한 설문조사 주요 결과를 발표했다.
조사 결과 광역단체장 선거에서 여성 후보에게 투표하지 않은 이유로는 '내가 사는 선거구에 여성 후보가 출마한 적이 없어서'가 55.3%로 가장 높았다.
이는 여성 광역단체장이 부족한 이유가 유권자 수요 부족보다는 정당의 후보 공급 구조와 정치 경력 축적 과정의 성별 불균형에 있다는 분석으로 이어진다.
여성 광역단체장 부재 원인에 대해서는 여성 후보 수가 적다는 응답이 남성 57.5%, 여성 66.0%로 나타났다. 광역단체장에 출마할 만큼 준비된 여성 인재가 부족하다는 응답은 남성 59.2%, 여성 59.9%로 성별 차이가 크지 않았다.
다만 여성은 공천 구조와 정치권 내 성별 불균형 같은 구조적 장벽을 더 크게 인식했다. 남성은 여성 후보의 정치 경력과 행정 경험 부족 등 개인 역량 요인을 상대적으로 더 크게 보는 경향을 보였다.
여성 광역단체장 확대 방안으로는 공천 과정에서 후보자 선정 기준과 절차의 투명성을 강화해야 한다는 응답이 70.2%로 가장 높았다. 이어 정당과 사회 전반의 성평등 문화 확산 57.7%, 유권자 인식 변화를 위한 캠페인 57.6%, 정당의 여성 기초단체장 육성 및 배출 55.5% 순이었다.
김은경 선임연구위원은 "조사 결과 유권자가 여성 광역단체장을 원하지 않는 것이 아니라 선택할 수 있는 여성 후보 자체가 부족한 현실이 확인됐다"고 설명했다.
그러면서 "여성 광역단체장을 늘리기 위해서는 여성 정치인의 개인적 노력만으로는 한계가 있다"며 "주요 정당이 여성 후보를 발굴하고 성장시킬 수 있는 공천 구조와 정치 경력 형성 기회를 마련해야 한다"고 밝혔다.
연구진은 정책 과제로 여성추천보조금 대상 확대와 여성당선보조금제 개정, 여성 후보 공천 비율에 따른 선거보조금 삭감제 도입, 광역·기초단체장 선거 20% 여성 공천 의무화 등을 제시했다.
김종숙 한국여성정책연구원장은 "정당의 공천 책임을 강화하고 여성 정치인이 성장할 수 있는 경로를 마련해 여성의 정치적 대표성을 더 높여야 한다"고 말했다.
jane94@newspim.com