시흥시 '정비사업 찾아가는 맞춤형 교육' 운영…시행착오·갈등 최소화

AI 핵심 요약beta
- 시흥시와 도시재생지원센터가 7일부터 11월까지 정비사업 수요자 맞춤형 찾아가는 교육을 운영했다
- 복잡한 정비사업 절차와 법령 이해를 돕기 위해 사전컨설팅·현장 맞춤형 단계별 교육을 주민 신청 방식으로 진행했다
- 구역별 상황에 맞춰 팀별 최대 3회까지 심화교육을 지원해 시행착오와 갈등을 줄이고 주민의 합리적 의사결정을 돕겠다고 밝혔다
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주민 10인 이상 신청 시 전문 강사 매칭 현장 방문...구역별 최대 3회 지원
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시와 시흥시도시재생지원센터는 재개발·재건축 등 정비사업의 원활한 추진과 주민 역량 강화를 위해 이달부터 11월까지 '정비사업 수요자 맞춤형 찾아가는 교육'을 운영한다고 7일 밝혔다.
시에 따르면 이번 교육은 복잡한 정비사업 절차와 관련 법령에 대한 주민들의 이해를 돕고 실제 추진 과정에서의 궁금증을 해소하고자 마련됐다. 정비사업 추진 단계와 지역별 현안에 맞춰 필요한 내용을 주민이 직접 선택할 수 있는 맞춤형 현장 교육으로 진행되는 것이 특징이다.
교육은 추진위원회 구성, 조합 설립, 사업시행인가 등 정비사업 단계별 특성과 지역 여건을 고루 반영해 주민 눈높이에 맞춘 실무 중심으로 운영된다.
정비사업에 관심이 있는 시흥시민이라면 누구나 10명 이상이 모여 신청할 수 있으며 신청 접수 시 전문 강사가 직접 현장을 찾아간다.
주민 편의를 고려해 신청 절차는 총 3단계로 세분화했다. 먼저 사전 컨설팅을 통해 해당 구역의 정비사업 단계와 주요 현안을 파악하고 일정을 조율한다. 이어 센터 누리집 서식을 활용해 신청서를 제출하면 정비사업 단계별·분야별 전문 강사가 매칭되어 방문 교육이 이뤄지는 구조다.
특히 단발성 교육에 그치지 않고 구역별 상황에 맞는 심화 학습이 가능하도록 팀별로 최대 3회까지 교육을 지원할 계획이다. 신청 기간은 11월까지이나 예산이 소진될 경우 조기에 마감될 수 있다.
강성조 시흥시 균형개발과장은 "이번 찾아가는 교육이 정비사업 과정에서 발생하는 시행착오와 주민 갈등을 줄이는 데 도움이 되길 바란다"며 "주민들이 정비사업을 올바르게 이해하고 사업이 투명하게 추진될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.
김학민 시흥시도시재생지원센터장은 "정비사업은 구역마다 추진 단계와 여건이 달라 맞춤형 지원이 무엇보다 중요하다"며 "사전 컨설팅과 단계별 교육을 통해 주민들이 사업을 바르게 이해하고 스스로 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 돕겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com