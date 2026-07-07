[2026WC] 트럼프, 이게 룰이야?...뿔난 벨기에, 미국 완파 '참교육'했다

벨기에, 개최국 미국에 4-1...12년 만에 8강 진출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 대통령의 '전화 찬스'가 되레 화를 불렀다. 뿔난 벨기에가 트럼프의 지원을 등에 업은 미국을 제대로 참교육했다.

루디 가르시아 감독이 이끄는 벨기에는 7일(한국시간) 미국 시애틀 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 미국을 4-1로 대파했다. 12년 만에 월드컵 8강에 복귀한 벨기에는 스페인과 4강행 티켓을 다툰다. 반면 안방에서 자존심을 구긴 미국은 탈락의 고배를 마셨고 캐나다와 멕시코를 포함한 이번 대회 공동 개최 3개국은 모두 16강에서 전멸했다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=벨기에의 한스 바나컨(왼쪽)이 7일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 미국 대 벨기에 경기에서 팀의 세 번째 골을 넣은 뒤 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=벨기에의 한스 바나컨(오른쪽)이 7일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 미국 대 벨기에 경기에서 팀의 세 번째 골을 넣은 뒤 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com

경기를 앞두고 축구계는 미국 공격수 폴라린 발로건의 출전 문제로 들끓었다. 발로건은 지난 32강 보스니아 헤르체고비나전에서 상대 선수의 발목을 밟아 다이렉트 퇴장을 당했다. 당연히 징계로 16강전 출전이 불가능한 상태였다. 트럼프 미국 대통령이 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 직접 전화를 걸어 압박했고, FIFA는 징계 집행을 1년 유예하는 전무후무한 특혜를 베풀었다. 미국 대표팀은 비판 여론을 비웃듯 벨기에전에 발로건을 선발로 출전시켰다. 그러나 이 뻔뻔한 선택은 오히려 벨기에 선수들을 독기로 똘똘 뭉치게 만든 부메랑이 됐다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=보스턴에 마련된 거리 응원에 나선 미국 축구팬들이 7일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 미국 대 벨기에 경기를 지켜보며 실망하고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com

벨기에는 전반 시작과 동시에 미국을 거세게 몰아쳤다. 전반 9분 만에 선제골이 터졌다. 니콜라 라스킨이 왼쪽에서 찔러준 크로스를 샤를 데 케텔라에르가 문전에서 오른발로 가볍게 밀어 넣었다. 벨기에는 전반 14분 미드필더 아마두 오나나가 무릎 부상으로 한스 바나켄과 조기 교체되는 악재를 맞았다. 어수선한 틈을 타 미국이 반격했다. 전반 31분 프리킥 기회에서 말릭 틸만의 슈팅이 수비벽을 맞고 굴절되며 골망을 흔들었다. 발로건이 얻어낸 프리킥이 동점골로 연결했다. 마우리시오 포체티노 미국 감독이 환호했다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=포체티노 미국 감독이 7일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 미국 대 벨기에 경기를 지켜보며 낙심하고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com

미국의 기쁨은 오래가지 않았다. 2분 뒤 레안드로 트로사르가 올린 정교한 크로스를 데 케텔라에르가 통렬한 헤더골로 연결하며 벨기에가 다시 2-1로 달아났다. 후반 들어 미국은 지오반니 레이나를 투입하며 전술 변화를 시도했으나 스스로 무너졌다. 후반 12분 미국 골키퍼 맷 프리즈가 롱패스를 처리하려 페널티박스 밖으로 나왔다가 치명적인 트래핑 실수를 범했다. 공을 가로챈 벨기에의 바나켄이 빈 골대를 향해 31.75m짜리 장거리 초장거리 슈팅을 꽂아 넣으며 사실상 승부를 갈랐다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=벨기에의 로멜루 루카쿠가 7일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 미국 대 벨기에 경기에서 팀의 네 번째 골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com

미국은 에이스 크리스천 풀리시치까지 통증을 호소하며 교체 아웃되는 등 악재가 겹쳤다. 후반 37분 발로건이 골키퍼와 1대1로 맞서는 결정적인 만회골 기회를 잡았으나 벨기에 수문장 티보 쿠르투아의 높은 벽을 넘지 못했다. 벨기에는 후반 추가시간 로멜루 루카쿠가 미국의 공을 빼앗아 침착하게 쐐기골을 터뜨리며 4-1 완승의 마침표를 찍었다. 벨기에 선수들은 부상으로 병원으로 이송된 오나나를 위한 세리머니를 펼치며 원팀의 면모를 과시했다. '트럼프 특혜'를 업은 미국의 위대한 월드컵 도전은 처참한 대패로 막을 내렸다.

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