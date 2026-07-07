경기관광공사, 파주 임진각서 '2026 고스트 페스티벌' 10월 개최

'평화의 상징' DMZ와 한류 결합...15일부터 얼리버드 티켓 예매 개시

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기관광공사는 오는 10월 9일부터 11일까지 사흘간 파주 임진각 평화누리에서 전 세계 한류 팬 유치를 위한 '2026 고스트(GHOST) 페스티벌'을 개최한다고 7일 밝혔다.

공사에 따르면 '고스트(GHOST: Gyeonggi Hallyu Original Sound Track)'는 '경기 한류 오리지널 사운드 트랙'의 약자로 경기도가 최초로 기획한 K-OST 테마의 글로벌 음악 축제다. 세계적인 인기를 끌고 있는 K-드라마와 영화의 OST를 분단과 평화의 상징인 비무장지대(DMZ)의 역사적 서사와 결합해 새로운 차원의 문화관광 콘텐츠를 선보인다는 구상이다.

경기도와 경기관광공사는 오는 10월 9일부터 11일까지 사흘간 파주 임진각 평화누리에서 전 세계 한류 팬 유치를 위한 '2026 고스트(GHOST) 페스티벌'을 개최한다. [사진=경기관광공사]

이번 축제는 "세계 유일의 분단 현장인 DMZ 자체가 가장 강력한 한류 콘텐츠"라는 발상에서 출발했다. 공사는 임진각 평화누리라는 공간에서 K-콘텐츠가 지닌 '평화와 공감'의 메시지를 전달하며 전 세계인이 함께 즐기는 화합의 장을 연출할 계획이다.

메인 프로그램인 'GHOST 콘서트'에는 국내 정상급 OST 아티스트들이 대거 출연해 라이브 공연을 펼친다. 아울러 행사장에는 OST 체험존, 한류 콘텐츠 마켓, K-푸드존, 포토존 등 풍성한 즐길 거리가 마련된다. 이와 함께 DMZ 관광과 연계한 평화누리 캠핑장 숙박 및 웰니스 체험 프로그램을 운영해 체류형 관광을 유도할 방침이다.

공사는 이번 페스티벌에 5만 명 이상의 국내외 관람객이 방문할 것으로 예상하고 있으며 이를 통해 DMZ의 글로벌 인지도 제고와 경기북부 지역경제 활성화 효과를 기대하고 있다.

세부 프로그램과 아티스트 라인업은 오는 13일부터 순차적으로 공개된다. 이어 8월 3일 오후 2시에 2차 라인업이 8월 3주 차에 최종 라인업이 각각 베일을 벗는다.

티켓 예매는 단계별로 진행된다. 오는 15일 오후 2시부터 얼리버드 티켓 판매가 시작되며 8월 5일 오후 2시에는 프리세일(Pre-sale) 티켓이 오픈된다. 8월 3주 차부터는 일반 티켓과 함께 캠핑권, 지정석 판매가 본격적으로 이뤄진다.

티켓 가격은 1일권 12만 원, 2일권 18만 원, 3일권 24만 원이며, 얼리버드 예매 기간에는 1일권에 한해 20% 할인 혜택을 제공한다. 외국인 관광객 유치를 위해 공연 티켓과 한류 관광지 투어를 결합한 전용 관광 상품도 함께 운영된다.

조원용 경기관광공사 사장은 "K-OST를 결합한 이번 행사는 평화와 한류를 잇는 독보적인 글로벌 축제 모델이 될 것"이라며 "세계적 경쟁력을 갖춘 K-콘텐츠를 경기도의 관광자원과 연계해 대한민국을 대표하는 한류 관광축제로 키워나가겠다"고 말했다.

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