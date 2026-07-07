양양군, 국제·전국 사이클 대회 동시 개최…'사이클 메카' 입지 강화

AI 핵심 요약beta
- 양양군이 7일 양양사이클경기장에서 8·15 경축 국제·전국 사이클대회를 개최했다
- 국내외 89개 팀 379명 선수와 장애인 경기 포함해 남녀 4개 부문 12개 트랙 종목으로 치열한 경쟁을 펼쳤다
- 양양군은 최고 권위 대회로 육성해 선수 발굴과 사이클 저변 확대, 지역경제 활성화를 통해 사이클 중심지 위상을 강화하고 있다
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[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 양양군이 광복절을 기념하고 사이클 저변 확대를 위한 국제·전국 규모의 사이클 대회를 개최한다.
양양군은 7일부터 10일까지 나흘간 양양사이클경기장에서 '8·15 경축 2026 양양국제사이클대회 및 전국사이클대회'를 연다고 밝혔다.
이번 대회는 대한자전거연맹, 한국실업사이클연맹, 강원특별자치도자전거연맹이 공동 주관하며 국제 규격을 갖춘 양양사이클경기장에서 펼쳐져 국내외 정상급 선수들의 치열한 경쟁이 예상된다.
대회에는 국내 69개 팀 327명과 함께 말레이시아, 인도네시아, 태국, 중국, 필리핀 등 해외 20개 팀 52명이 참가해 총 89개 팀 379명의 선수가 출전한다.
경기는 남녀 일반부와 남녀 18세 이하부 등 4개 부문으로 나뉘어 진행된다. ▲스프린트 ▲독주 ▲1Lap ▲경륜 ▲단체 스프린트 ▲개인추발 ▲단체추발 ▲스크래치 등 총 12개 트랙 종목에서 기량을 겨룬다.
특히 7일과 8일에는 1km 독주와 4km 개인추발 종목에서 장애인 경기가 별도로 열려 대회의 의미를 더할 예정이다.
군은 이번 대회를 국내 최고 권위의 사이클 대회로 발전시키기 위해 전지훈련 지원과 대회 운영 전반에 행정력을 집중, 선수들에게 최적의 경기 환경을 제공한다는 방침이다.
양양군 관계자는 "선수들의 안전과 대회의 성공적인 개최를 위해 철저히 준비하고 있다"며 "이번 대회를 통해 우수 선수 발굴과 사이클 저변 확대는 물론 스포츠 마케팅을 통한 지역경제 활성화에도 기여할 것"이라고 말했다.
한편 양양군은 올해 'KBS 양양 전국사이클선수권대회'를 성공적으로 개최한 데 이어 2026년 '양양군수배 전국 BMX 레이싱 대회'도 예정돼 있어 대한민국 대표 사이클 중심지로서의 위상을 더욱 강화하고 있다.
onemoregive@newspim.com