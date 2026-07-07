케이뱅크, 람다256·케이에스넷과 디지털자산 결제 및 정산 기술검증 착수

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스테이블코인 기반 오프램프 연계 정산 모델 PoC

규제 환경 고려 오픈램프 모델, AML 리스크 관리 등 종합 검증

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크가 람다256, 케이에스넷(KSNET)과 협력해 디지털자산 기반 정산 환경에서 은행의 오프램프(Off-ramp) 운영 체계를 검증하기 위한 기술 검증(PoC)에 착수했다고 7일 밝혔다.

케이뱅크, 람다256, 케이에스넷의 실무진은 지난 6일 서울 강남의 람다256 본사에서 킥오프 미팅을 가졌으며, 공동 실증은 약 5개월간 진행될 예정이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크가 람다256, 케이에스넷(KSNET)과 협력해 디지털자산 기반 정산 환경에서 은행의 오프램프(Off-ramp) 운영 체계를 검증하기 위한 기술 검증(PoC)에 착수했다고 7일 밝혔다. [사진=케이뱅크]2026.07.07 dedanhi@newspim.com

이번 프로젝트는 디지털자산 결제 후 원화로 정산 자금을 전환하는 오프램프 운영 모델이 실제 금융기관 환경에서 구현 가능한지를 검증하기 위해 시작됐다.

오프램프는 가상자산 시장에서 가상자산을 법정화폐(달러, 원화 등)로 전환해 실제 금융 시스템으로 이끌어내는 과정을 의미한다. 최근 스테이블코인 관련 논의가 활발해지면서 디지털자산 결제 및 정산 관련 오프램프 인프라에 대한 관심이 증대되고 있다.

이번 PoC는 스테이블코인(USDC) 기반 결제대금을 원화로 전환하는 오프램프 연계 정산 모델의 금융기관 실제 운영 검증을 목표로 한다. 케이뱅크, 케이에스넷, 람다256은 각자의 전문성을 바탕으로 협력해 역할과 운영 체계 등을 검증할 계획이다.

케이뱅크는 핵심 정산 주체로서 환율(FX) 적용, 원화 지급, 자금세탁방지(AML) 및 의심거래보고(STR) 등 오프램프 운영 체계를 총괄한다. 이를 통해 금융기관 요구 운영 기준을 검증할 예정이다.

케이에스넷은 기존 보유 결제 인프라를 활용해 스테이블코인 결제 인프라를 제공하고 가맹점의 원화 정산 지급을 수행한다. 람다256은 오케스트레이션 플랫폼 스코프(SCOPE)와 온체인 컴플라이언스 플랫폼 클레어(CLAIR)를 통해 온체인 정산 실행 체계를 지원하며 금융기관 환경 아래 플랫폼의 실효성을 검증한다.

각 사들은 이번 PoC를 통해 ▲규제 환경을 고려한 오프램프 운영 모델 ▲AML 기반 리스크 관리 ▲자금 흐름의 투명성 및 정산 효율성 등을 종합 검증할 예정이다.

현재 케이뱅크는 태국과 UAE 등과 함께 원화-현지통화 간 스테이블코인 기반 해외송금 PoC를 진행하고 있다. 이번 PoC는 스테이블코인 결제 이후 스테이블코인-원화로의 정산 과정을 실증하며 결제 기능 검증까지 스테이블코인 사업 영역을 확장하는데 의의가 있다.

케이뱅크 관계자는 "이번 프로젝트는 디지털자산 제도화 흐름에 대비해 은행이 갖춰야 할 오프램프 운영 역량을 실증하는 중요한 시도다"라며 "앞으로도 제도 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 금융 인프라를 구축할 계획이다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com