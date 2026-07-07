금천구, 민선9기 구정 슬로건 공모…최우수 100만원 시상

AI 핵심 요약beta
- 서울 금천구는 7일 민선9기 구정 슬로건 공모를 10일까지 진행한다고 밝혔다
- 구는 사람·소통·실용 가치와 6대 살림프로젝트를 담은 창의적 슬로건을 공모해 7월 말 선정할 계획이다
- 최우수 100만원 등 총 20명 시상과 응모자 100명 경품 추첨으로 주민 참여를 독려한다
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 금천구는 민선9기 출범을 맞아 구민과 함께 새로운 구정의 비전과 가치를 만들어가기 위해 오는 10일까지 '민선9기 금천구 구정 슬로건 공모'를 실시한다고 7일 밝혔다.
이번 공모는 '함께 만드는 미래'를 주제로 민선9기의 구정 철학과 비전을 상징적으로 담아낼 슬로건을 구민의 아이디어로 직접 선정하기 위해 마련됐다. 구민이 새로운 금천의 미래 비전 수립에 직접 참여하는 소통행정의 첫걸음이라는 의미를 담았다고 구는 덧붙였다.
구는 민선9기 핵심 가치인 '사람, 소통, 실용'과 경제, 공간, 복지, 교육문화, 삶, 미래 등 6대 살림프로젝트의 방향성을 반영한 창의적이고 상징성 있는 슬로건을 발굴할 계획이다.
공모에는 구정에 관심 있는 금천구민은 물론 금천구 소재 직장과 학교, 단체 구성원이면 누구나 참여할 수 있다. 응모는 1인당 최대 2건까지 가능하며, 15자 이내의 문구를 제출하면 된다. 문구는 한글·영문·기호를 혼용할 수 있다.
참여를 희망하는 주민은 금천구청 누리집 고시·공고에서 신청서를 내려받아 금천구청 기획예산과 방문 또는 전자우편으로 접수하면 된다. 단 우편 접수는 10일 오후 6시까지 도착분에 한하며, 방문 접수는 평일 오전 9시부터 오전 6시까지 금천구청 6층 기획예산과에서 받는다.
접수된 응모작은 구정 핵심 가치와의 부합성, 창의성, 상징성, 활용성 등을 종합적으로 심사해 7월 말 최종 결과를 발표할 예정이다.
시상은 ▲최우수작 1명 100만원 ▲우수작 2명 각 50만원 ▲장려작 2명 각 30만원 ▲노력제안 15명 각 5만원 등 총 20명을 선정한다. 또 공모전 참여를 독려하기 위해 응모자 가운데 100명을 추첨해 경품을 증정하는 이벤트도 연다.
최기찬 금천구청장은 "민선9기 금천구의 새로운 출발을 상징하는 구정 슬로건을 구민과 함께 만들어가고자 이번 공모를 마련했다"며 "금천의 미래 비전과 희망을 담은 참신한 아이디어가 많이 접수될 수 있도록 구민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
kh99@newspim.com