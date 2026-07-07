LG U+, 스탠퍼드대 디자인 씽킹 교육 2기 수료

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 7일 임직원 12명과 스탠퍼드대 디자인씽킹 교육 '아웃사이트 D.T' 2기를 완료했다고 밝혔다.
- 임직원들은 4주 사전 교육과 실리콘밸리 부트캠프를 통해 고객 관점 문제 해결과 빅테크 기업 사례를 학습했다.
- LG유플러스는 1·2기 참가 성과를 상품·서비스 기획과 고객 경험 개선에 반영하고 혁신 프로그램 운영을 이어간다고 했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스는 임직원 12명이 미국 스탠퍼드대학교에서 진행하는 디자인 씽킹 교육 프로그램 '아웃사이트 D.T' 2기를 마쳤다고 7일 밝혔다. 6월 말 참가자들은 실리콘밸리에서 고객 관점의 문제 해결 방식을 배웠다.
아웃사이트 D.T는 임직원들이 스탠퍼드대 d.School 부트캠프에 참여하고 현지 빅테크 기업 실무자들과 네트워킹하는 프로그램이다. 1기에는 5월 21명이 참가했고 이번 2기에 12명이 추가로 참여했다.
디자인 씽킹은 고객 이해와 공감에서 출발해 문제를 정의하고 해결책을 도출하는 방식이다. 스탠퍼드대 d.School은 현장 관찰과 인터뷰, 아이디어 구현과 검증을 반복하는 실습 중심 교육으로 알려져 있다.
참가자들은 실리콘밸리 방문 전 약 4주간 사전 교육을 받았다. 디자인 씽킹의 기본 개념과 기법을 학습한 뒤 부트캠프에 참여했다.
프로그램에 참여한 직원은 "글로벌 빅테크들은 기능 개발보다 고객의 불편한 지점을 찾는 데 시간을 더 쓴다"며 "속도감 있는 실행이 중요하다"고 말했다.
LG유플러스는 2기 참가자를 상품·서비스 기획과 고객 경험 개선 등 고객 요구를 현업에 반영하는 조직 중심으로 선발했다.
1기 참가자들은 지난 6월 용산사옥에서 열린 성과공유회에서 AI를 활용해 3시간 만에 앱 프로토타입을 제작한 경험과 기존 기획 업무에 새로운 방식을 적용한 사례를 공유했다.
양효석 LG유플러스 CHO(부사장)는 "아웃사이트 D.T.는 고객을 깊이 이해하고 문제를 새롭게 정의하는 사고방식을 현업에 적용하기 위해 마련한 혁신 프로그램"이라며 "참가자들이 스탠퍼드와 실리콘밸리에서 얻은 경험을 실제 업무에 적용해 고객가치를 높일 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com