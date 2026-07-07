임실군, 영농종합상황실 운영...여름철 농업재해 선제 대응

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3개반 35명 대응체계 구축, 집중호우·태풍·폭염 대비 실시간 현장 대응

벼·과수·축산 맞춤형 관리, 배수로·시설물 안전점검 및 피해 예방 총력

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군은 여름철 집중호우와 태풍, 폭염 등 자연재해로부터 농업인의 생명과 재산을 보호하기 위해 영농종합상황실을 설치하고 선제 대응체계를 본격 가동한다고 7일 밝혔다.

군은 농업기술센터 내에 여름철 영농종합상황실을 설치하고 재해 예방부터 현장 대응, 피해 복구까지 아우르는 상시 대응체계를 운영한다.

임실군이 여름철 농업재해에 선제 대응하기 위해 '영농종합상황실'을 본격 가동하고 있다.[사진=임실군] 2026.07.07 gojongwin@newspim.com

기상청은 올해 여름철 강수량이 평년과 비슷한 수준이지만 국지성 집중호우 발생 가능성이 높고 평균기온도 평년보다 높을 것으로 전망하고 있어 철저한 사전 대비가 필요한 상황이다.

이에 군은 농업기술센터 기술보급과를 중심으로 식량작물반 10명, 과수원예작물반 13명, 동향조사반 12명 등 3개반 35명의 대응반을 편성해 비상 대응체계를 유지하고 있다.

식량작물반은 벼와 밭작물의 생육 상황을 수시로 점검하고 재해 예방 기술자료를 제작·보급하는 등 현장 기술지원을 담당한다.

과수원예작물반은 과수와 원예특작, 축산 분야의 재해 취약요인을 집중 점검하며 기상특보 전후 농가 행동요령과 복구 방법을 문자와 SNS, 마을방송 등을 통해 신속히 안내할 계획이다.

동향조사반은 읍·면별 영농 현황과 농업시설 피해 상황을 상시 모니터링하고 재해 발생 시 피해 동향을 신속히 파악해 행정지원과 복구대책 수립에 나선다.

군은 집중호우와 태풍에 대비해 농경지 배수로와 논두렁, 물꼬를 사전 정비하고 시설하우스와 축사 전기시설에 대한 안전점검도 강화하고 있다.

폭염에 대비해서는 농작물의 고온 피해를 줄이기 위한 물 흘러대기와 미세살수시설 가동을 지도하고 축산농가에는 송풍팬과 환기시설 운영, 축사 온도 저감 관리 등을 안내해 가축 피해 예방에도 힘쓰고 있다.

또한 기상 상황을 실시간으로 모니터링하며 이상기후 발생 시 신속한 현장 기술지원과 긴급 대응이 가능하도록 비상 연락체계를 상시 유지할 방침이다.

gojongwin@newspim.com