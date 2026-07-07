경기도, 여름철 집중호우 대비 야영장 307곳 안전점검·62곳 미흡

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 7일 도내 야영장 307개소를 대상으로 여름철 집중호우 대비 안전점검을 실시했다고 밝혔다.
- 점검 결과 245개소는 양호했으나 62개소에서 239건의 미흡 사항이 적발됐고 비상 대응체계 분야가 170건으로 가장 많았다.
- 경기도는 점검 결과를 시·군에 통보해 미흡 시설 보수·보강과 우기 상시 모니터링을 추진하며 야영장 이용객 안전 확보에 주력하기로 했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 여름철 집중호우에 대비해 지난 6월 15일부터 30일까지 도내 등록 야영장 307개소를 대상으로 현장 안전점검을 실시했다고 7일 밝혔다.
도에 따르면 이번 점검은 경기도와 시·군이 합동으로 대대적인 예찰에 나선 가평·포천 지역 130개소와 시·군 자체점검 대상 177개소 등 총 307개소를 대상으로 진행됐다. 점검에는 도와 시·군 공무원 81명이 투입돼 시설 안전성과 비상 대응체계를 집중적으로 확인했다.
주요 점검 항목은 ▲옹벽·석축▲비탈면▲배수시설▲가설물 고정상태 등 시설안전 분야와▲구호비품▲대피소 및 대피로▲비상연락망▲위험구역 관리 등 호우 시 비상 대응체계 구축 여부다.
점검 결과 전체 307개소 가운데 245개소는 양호한 상태였으나 62개소는 미흡 시설로 분류됐다. 미흡 시설은 점검 항목 중 '미흡' 판정을 받은 항목이 2개 이상인 곳을 기준으로 삼았다.
이번 점검에서 적발된 미흡 사항은 총 239건이다. 분야별로는 비상 대응체계 분야가 170건(71%)으로 가장 많았고 시설안전 분야가 69건(29%)으로 뒤를 이었다.
세부적으로는 비상 대응체계 분야에서 비상연락망 미비가 83건으로 가장 많았으며 위험장소 표시(32건), 대피소·대피로(31건), 구호비품(24건) 순이었다. 시설안전 분야에서는 배수시설 관리 미흡이 36건으로 가장 큰 비중을 차지했고 비탈면(12건), 가설물 고정상태(12건), 옹벽·석축(9건) 순으로 나타났다.
경기도는 이번 점검 결과를 관할 시·군에 즉각 전달했다. 각 시·군은 야영장 사업주가 미흡 사항을 신속하게 개선할 수 있도록 조치하는 한편 보수·보강 이행 여부를 지속해서 관리하고 우기 동안 상시 모니터링을 이어갈 계획이다.
김규식 경기도 안전관리실장은 "최근 국지성 집중호우가 빈번해지는 만큼 야영장 이용객의 안전 확보가 무엇보다 중요하다"며 "점검에서 확인된 미흡 사항이 신속히 개선될 수 있도록 시·군과 함께 지속해서 관리하고 여름철 자연재난으로부터 도민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com