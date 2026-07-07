서울시, 소규모 도시제조업 종사자 대상 '찾아가는 특수건강진단' 실시

생업 중단 없이 사업장 가까이서 무료 검진

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 인쇄업, 주얼리업, 금속가공업, 수제화제조업 등 소규모 도시제조업 종사자 200명을 대상으로 7일부터 15일까지 '찾아가는 특수건강진단' 사업을 운영한다고 밝혔다. 이대서울병원 검진버스와 의료진이 업종별 사업장 밀집 지역을 직접 찾아가 검진을 실시한다.

업종별 검진 일정은 ▲7일 충무로 서울근로자건강센터 중구분소(인쇄업) ▲8일 종로3가 전태일기념관(주얼리업) ▲14일 문래동 마이팩토리(금속가공업) ▲15일 성수동 서울서부근로자건강센터 성동분소(수제화제조업) 순으로 진행된다. 검진 시간은 날짜별 오전 8시 30분부터 오후 12시 30분까지 4시간이다.

도시제조업 종사자 특수건강진단 [포스터=서울시]

특수건강진단은 산업안전보건법에 따라 화학물질, 금속흄, 소음 등 유해인자에 노출되는 근로자의 직업병을 조기 발견·예방하기 위해 실시하는 법정 건강검진이다. 소규모 도시제조업 종사자는 작업환경 특성상 유해인자에 지속 노출되는 경우가 많지만 정보 부족·인력난·생업 부담 등으로 특수건강진단을 받지 못하는 사례가 적지 않다.

소규모 도시제조업은 1인 사업장이나 가족경영 형태가 많다 보니 사업주와 종사자 모두 생업에 쫓겨 산업안전·보건 제도의 사각지대에 놓여 있는 경우가 많다. 사업주는 노동자의 특수건강진단을 실시해야 할 의무가 있지만 시간과 비용 부담으로 검진을 제때 실시하기 어려운 실정이다.

이번 찾아가는 검진에서는 특수건강진단(순음청력검사, 폐기능검사, 혈액·소변검사)과 일반건강진단(혈압, 신체계측, 흉부촬영, 혈당·콜레스테롤 검사) 가운데 필요한 검진을 받을 수 있다. 검진 결과 직업병 의심자나 직업병 유소견자로 판정되면 직업병안심센터와 근로자건강센터 등 전문기관과 연계해 무료 건강관리 서비스도 지원받는다.

이해선 민생노동국장은 "도시제조업 종사자들은 오랜 기간 소음과 분진, 화학물질 등 유해 작업환경에 노출되는 경우가 많은 만큼 특수건강진단을 꼭 받으시길 바란다"며 "서울시는 산업안전보건 사각지대에 놓인 도시제조업 종사자를 비롯한 취약계층의 건강권을 보호하고 안전한 노동환경을 만들기 위한 지원을 지속 확대하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com