서울시, '소규모 재건축 사업성분석 지원사업' 추진

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 '소규모 재건축 사업성분석 지원사업'을 실시한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 사업성 부족과 전문성 부족 등으로 재건축 추진에 어려움을 겪는 소규모 주택단지를 대상으로, 건축계획(용적률, 높이 등)과 사업성 분석(예상 공사비, 추정 분담금 등)을 무료로 지원해 원활한 사업 추진을 돕기 위해 마련됐다.

서울 노원구 상계주공 일대의 재건축 추진 아파트 모습. [사진=뉴스핌DB ]

지원대상은 ▲부지면적 1만㎡미만 ▲200세대 미만 ▲노후·불량건축물 60% 이상인 주택단지다. 토지등소유자 10% 이상 동의를 얻어 7월 31일 오후 5시까지 관할 구청으로 신청하면 된다.

서울시는 신청 단지에 대한 검토를 거쳐 오는 8월 중으로 사업성분석 대상지 15개소를 선정하고, 연말까지 현장조사 및 주민의견 수렴을 통해 개략적인 건축계획(안)으로 1차 주민설명회를 개최할 계획이다.

사업성분석 결과는 2027년 2월 중으로 ▲개략적인 건축계획(용적률·건축규모·높이 등) ▲예상 공사비 ▲추정분담금 ▲사업성 분석 내용 등을 포함하여 무료로 제공한다.

자세한 내용과 신청 방법 서울시 누리집 '분야별정보 > 주택 > 주택건축 > 주택공급 > 소규모재건축'에서 확인 가능하며, 해당 구청 홈페이지를 통해서도 확인할 수 있다.

100wins@newspim.com