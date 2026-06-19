서초구 반포미도1차 재건축, 서울시 통합심의 넘어…49층-1743가구 조성

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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서초구 반포동 고속터미널 뒷편 반도미도1차아파트가 서울시 통합심의를 넘어서며 재건축 사업의 7부 능선을 돌파했다.

19일 서울시에 따르면 지난 18일 열린 제12차 정비사업 통합심의위원회는 서초구 반포동 60-4 일대 '반포미도1차아파트 재건축사업'에 대한 건축·경관·교육·교통·재해·환경·공원 7개 분야 통합심의안을 '조건부 의결'했다.

반포미도1차 재건축 [자료=서울시]

올해로 준공 39년을 맞은 반포미도1차아파트는 이번 통합심의에 따라 용적률 299.99%가 적용돼 공동주택 9개동, 최고 49층, 1743가구 규모 주택단지로 탈바꿈한다. 서울지하철 3·7·9호선 고속터미널역과 서울고속버스터미널 남측에 위치해 교통여건이 우수하고 서리풀공원이 인근에 있어 자연환경과 인프라를 함께 누릴 수 있는 주거 공간으로 거듭날 전망이다.

단지 북측에 소공원과 기존 서리풀공원 산책로 진입부와 연계한 공공보행통로 2개소가 계획돼 인근 주민의 접근성을 확보했다. 또한 엘리베이터 설치 등 수직 동선을 보완해 보행 약자도 편리하게 이용할 수 있도록 안전성 및 편의성을 높일 예정이다.

특히 공공보행통로 변으로는 지역 주민이 함께 이용할 수 있는 작은 도서관, 경로당, 주민휴게시설 등 개방형 주민공동시설이 조성된다. 또한 대상지 동측 고무래로8길 변에는 어린이집, 근린생활시설을 배치해 반포동 학원 가로와 연계하고 보도형 전면공지도 설치해 쾌적한 보행 공간이 조성되도록 했다. 이번 통합심의에서는 개방형 주민공동이용시설의 편리한 이용과 꼼꼼한 피난 대비 계획을 수립할 것을 주문했다.

최진석 서울시 주택실장은 "반포미도1차아파트 재건축이 인근 고속버스터미널 복합개발·반포미도2차 재건축과 어우러져 조화로운 스카이라인이 조성될 것으로 기대된다"며 "노후 공동주택의 주거환경 개선과 주택 공급 활성화에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

donglee@newspim.com