구로 오류동 현대연립, 재건축 계획 변경…25층-520가구 건립

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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 구로구 오류동 현대연립 단지가 최고 25층 520가구 규모 단지로 재건축된다.

11일 서울시에 따르면 지난 10일 열린 제9차 도시계획위원회에서는 이같은 내용을 담은 '오류동 현대연립 재건축사업 정비계획 및 지구단위계획' 결정 변경안을 수정가결했다.

대상지는 2015년 7월 정비구역 지정 이후 2023년 7월 관리처분계획인가를 거쳐 2024년 11월 이주를 완료했지만 사업성이 낮아 사업이 정체된 곳이다. 시는 이번 변경계획에서 용도지역을 제2종일반주거지역(7층 이하)에서 제2종일반주거지역으로 상향하고 허용용적률 인센티브 항목 추가와 사업성 보정계수 적용으로 수익성을 높였다.

오류동 현대연립 재건축 조감도 [자료=서울시]

이에 따라 현대연립 재건축사업은 최고 층수가 15층에서 25층으로 높아지고 주동 수는 11개 동에서 8개 동으로 줄여 단지 내 개방감을 확보했다.

기존 정비계획에 반영된 공공보행통로는 선형과 폭원을 조정하고 계단·엘리베이터 등 수직동선을 추가 설치했다. 공공보행통로 주변으로 주민공동시설과 개방형 커뮤니티시설을 배치했다.

단지 북측에는 소공원을 조성해 공공성을 확보하고 공공보행통로와 연결한다. 서측 오류로변에는 연도형 상가를 배치하고 전면공지를 활용한 열린 보행 가로공간을 만들어 주변 상권을 활성화할 계획이다.

최진석 서울시 주택실장은 "이번 계획으로 현대연립 재건축이 본격화되며 오류동 일대 노후 주거환경이 크게 개선될 것"이라며 "천왕역 역세권 개발사업과 더불어 구로구 일대 주택공급에 속도를 높여 나가겠다"고 말했다.

donglee@newspim.com