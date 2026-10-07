우리금융, 스포츠 유망주 대상 아시안게임 현장 참관 프로그램 진행

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹이 7일 비인기 종목 유망주 6명과 아시안게임 현장투어를 진행했다.
- 우리드림브릿지 2026·2036은 2036년까지 10년간 30억원을 투입하는 사업이다.
- 선수들은 경기 관람과 선수촌 교류로 국제대회 경험을 쌓았다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹이 비인기 종목 스포츠 유망주 지원사업인 '우리드림브릿지 2026·2036'의 일환으로 선발 선수 6명과 함께 아이치·나고야 아시안게임 현장투어를 진행했다고 7일 밝혔다.
우리드림브릿지 2026·2036은 우리금융이 2036년까지 10년간 총 30억원을 투입해 비인기 종목 유망주를 지원하는 사회공헌 사업이다. 매년 60명의 선수를 선발해 지원금을 지급하고 관련 프로그램을 운영하고 있다.
이번 투어는 9월 30일부터 10월 3일까지 3박 4일간 일본 아이치현 및 나고야 일대에서 실시됐다. 우리금융은 레슬링, 사격, 테니스, 복싱 등 4개 종목 유망주 6명에게 국제 대회 참관 기회를 제공했다.
참가 선수들은 전공 종목 경기를 직접 관람하며 국가대표 선수들의 경기 운영을 참관했다. 또한 아시안게임 선수촌을 방문해 국가대표 선수들과 만나 조언을 듣는 교류 시간을 가졌다.
윤강준 우리금융 브랜드전략부 과장은 "유망주들이 국제 대회를 경험하며 목표를 구체화하는 계기가 되기를 바란다"며 "스포츠 유망주들이 안정적인 환경에서 운동할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
한편 우리금융은 소외계층 아동 초청 스포츠 행사 및 인구소멸지역 골프 유망주 대상 프로선수 연계 프로그램 등 미래세대를 위한 스포츠 지원 활동을 병행하고 있다.
eoyn2@newspim.com