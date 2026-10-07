케이뱅크, '햇살론유스' 선보여…최대 1200만원 한도

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 7일 만 34세 이하 대상 햇살론유스를 출시했다.
- 대상은 청년층이며 최대 1200만원까지 대출받을 수 있다.
- 금리는 연 1.9~4.0% 고정이며 최장 15년이다.
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서민금융진흥원 보증 연계…햇살론 일반·특례 이어 포용금융 확선
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 케이뱅크가 만 34세 이하 청년층을 대상으로 하는 '햇살론유스'를 출시했다고 7일 밝혔다.
'햇살론유스'는 서민금융진흥원 보증을 기반으로 한 청년 대상 정책금융상품이다. 만 19~34세, 연소득 3500만원 이하인 대학(원)생, 미취업 청년, 재직 1년 이하 사회초년생, 창업 1년 이내 청년 사업자가 신청 대상이다.
대출 한도는 1인당 최대 1200만원이다. 별도 증빙이 필요 없는 일반생활자금은 1회 최대 300만원, 주거비·의료비·사업운용자금 등 용도를 증빙하는 특정용도자금은 1회 최대 900만원까지 지급된다.
적용 금리는 보증료를 제외하고 연 1.9%에서 4.0%의 고정금리가 적용된다. 대출 기간은 거치 기간을 포함해 최장 15년이며, 중도상환수수료는 면제된다.
사회초년생은 케이뱅크 앱에서 보증 신청부터 대출 실행까지 일괄 진행할 수 있다. 취업준비생과 청년 사업자는 '서민금융 잇다' 앱 또는 홈페이지에서 보증 승인을 받은 후 케이뱅크 앱을 통해 대출을 신청하는 방식이다.
케이뱅크는 기존 운영 중인 '햇살론 일반', '햇살론 특례'에 이어 이번 상품을 추가하며 정책서민금융 라인업을 넓혔다.
케이뱅크 관계자는 "청년층의 자금 부담을 완화하기 위해 햇살론유스를 출시했다"며 "금융 취약계층을 위한 지원 상품을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com