핑거, KB국민카드·문페이와 스테이블코인 결제 실증

AI 핵심 요약beta
- 핑거가 7일 KB국민카드·문페이와 PoC를 추진했다.
- 문페이 API를 국내 금융시스템에 연동하기로 했다.
- 외국인 스테이블코인 결제·정산 모델을 검증한다.
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외국인 국내 결제·국경 간 지급결제 모델 검증
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 금융 IT·핀테크 기업 핑거가 KB국민카드, 글로벌 디지털자산 인프라 기업 문페이와 스테이블코인 기반 지급결제 서비스 공동 실증(PoC)을 추진한다.
7일 핑거에 따르면 이번 실증에서 회사는 문페이의 글로벌 디지털자산 인프라를 국내 금융시스템에 연동하는 기술 구현을 맡는다.
핑거의 역할은 지난달 29일 서울 여의도 콘래드 서울에서 열린 문페이코리아 공식 출범 미디어데이에서 공개됐다. 최한결 문페이코리아 전략총괄이사는 국내 파트너별 협력 방안을 발표하며 핑거의 은행·금융기관 디지털 금융시스템 구축 경험을 활용해 문페이의 글로벌 응용프로그램 인터페이스(API)를 국내 금융 환경에 연동할 계획이라고 설명했다.
3사는 외국인이 보유한 스테이블코인 등 디지털자산으로 국내 가맹점에서 결제할 수 있는 방안을 우선 검토한다. 국경 간 스테이블코인 지급결제 모델도 함께 발굴할 예정이다.
실증 과정에서는 결제 가맹점 정산을 포함한 서비스 전반의 안정성과 편의성, 시스템 간 연계 가능성, 사업 타당성 등을 확인한다.
핑거는 문페이의 지갑과 전환·지급 API, 지갑서비스(Wallet as a Service·WaaS)를 국내 은행 및 카드사 시스템에 연동할 계획이다. 거래 접수부터 승인과 처리 상태, 정산정보까지 금융회사 시스템에서 확인할 수 있는 환경을 구축한다는 구상이다. 자금세탁방지(AML)와 이상거래탐지(FDS), 고객확인 등 국내 금융기관의 보안·운영 요건도 반영할 예정이다.
안인주 핑거 대표는 "이번 실증을 통해 국내 금융기관과 글로벌 디지털자산 인프라를 연결하는 사업 역량을 축적하고, 검증된 연계 모델을 다른 금융기관으로 확대할 기반을 마련하겠다"며 "나아가 문페이코리아와의 협력을 바탕으로 국내에서 검증한 지급결제 모델을 동남아시아 등 해외 시장으로 확장해 나갈 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com