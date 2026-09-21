핑거·서울과기대, AI·데이터 산학협력 체결

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프로젝트·인턴십 등 실무형 인재 양성 협력

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 임팩트테크 전문기업 핑거는 서울과학기술대학교 산업공학과, 데이터사이언스학과와 인공지능(AI)·데이터 분석 분야 교육·연구 활성화와 실무형 인재 양성을 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 각각 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약은 대학의 AI·데이터 분석 교육과 연구에 기업이 실제 사용하는 전사적자원관리(ERP) 환경을 접목하기 위해 마련됐다. 학생들이 기업 데이터를 직접 활용하며 실무 경험을 쌓도록 지원하는 것이 목적이다.

핑거는 두 학과에 클라우드 ERP '파로스(Pharos) ERP'의 교육용 계정과 온라인 실습환경을 제공한다. AI·데이터 분석 교육과 연구에 활용할 데이터셋과 기술자문도 지원할 예정이다.

왼쪽부터 핑거 안인주 대표, 서울과학기술대학교 정진우 학과장. [사진=핑거]

양측은 ▲파로스 ERP를 활용한 교과목·특강·프로젝트 등 교육·연구 기회 마련 ▲활용 결과 공유 및 교육·연구·사업화 개선 ▲인턴십·채용 등 인력 교류에 협력한다.

학생들은 기업 데이터가 실제 업무 과정에서 수집·관리·활용되는 방식을 ERP 환경에서 살펴보고 이를 AI와 데이터 분석에 적용하는 교육과 연구를 진행하게 된다.

핑거는 대학을 대상으로 파로스 ERP 기반 교육 협력을 확대하고 있다. 지난달 경희대학교 서울AI교육지원센터와 'KHU 교육AX 파트너즈' 협약을 맺었고, 세종사이버대학교 세무·회계·금융학과와도 파로스 ERP 기반 실무교육 협약을 체결했다.

이번 협약으로 협력 분야도 회계·세무에서 산업공학과 데이터사이언스 등 AI·데이터 분석 전공으로 넓어졌다. 핑거는 향후 파로스 ERP를 활용한 교육·연구 협력을 다른 대학으로도 확대할 계획이다.

정진우 서울과학기술대학교 산업공학과 학과장은 "이번 협약으로 학생들이 실제 기업의 ERP 환경과 데이터를 교육·연구 과정에서 활용하며 AI와 데이터 분석 역량을 실질적으로 키울 수 있을 것"이라며 "앞으로도 기업과의 지속적인 산학협력으로 교육과 산업 현장의 접점을 확대해 나가겠다"고 말했다.

안인주 핑거 대표는 "AI 시대에는 기술 자체를 배우는 것을 넘어 실제 기업의 데이터와 업무 환경을 직접 다뤄보는 경험이 중요하다"며 "파로스 ERP가 대학의 AI·데이터 분석 교육과 기업 실무를 연결하는 실습 기반으로 활용되도록 지원하겠다"고 말했다.

파로스 ERP는 핑거가 개발한 회계·세무 중심의 클라우드 통합 ERP다. 홈택스·은행·카드 거래 자료를 자동으로 수집하고 전표 입력부터 회계·결산, 부가세·원천세 신고까지 연계한다.

지난 6월에는 한국공인회계사회가 주관하는 국가공인 AT(Accounting Technician) 자격시험의 공식 실무 프로그램으로 선정됐다. 8월에는 AI 에이전트가 ERP 데이터를 직접 조회·분석할 수 있도록 하는 '파로스 MCP'를 공개했다.

dconnect@newspim.com