핑거, NH농협은행 100개 영업점에 'AI스마트패드' 공급

AI 핵심 요약beta
- 핑거가 1일 NH농협은행 100개 영업점에 AI스마트패드 설치를 마쳤다.
- AI스마트패드는 안면인증과 모바일 신분증을 통합한 단말기다.
- 농협은행은 시범 운영 뒤 적용 영업점 확대를 검토한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 임팩트 테크 기업 핑거는 NH농협은행 전국 100개 영업점에 인공지능(AI) 안면인증 기반 통합인증단말기 '핑거 AI스마트패드'를 공급하고 설치를 완료했다고 1일 밝혔다.
핑거 AI스마트패드는 '핑거AI 패드'와 '핑거 콤보스캐너'로 구성됐다. 기존 핀패드의 비밀번호 입력 기능에 모바일 신분증과 AI 안면인증 기능을 통합한 것이 특징이다.
핑거는 지난 6월 NH농협은행의 100개 영업점 대상 AI스마트패드 시범사업을 수주한 뒤 단말기 구축과 전국 영업점 설치를 진행해 왔다. 현재 실제 영업점 환경에서 기능과 안정성, 고객 편의성 등을 검증하는 시범 운영을 진행하고 있다.
AI스마트패드는 실명 확인이 필요한 대면 금융거래에서 AI 안면인증 기술을 활용해 고객의 본인 여부를 확인하는 통합인증단말기다.
기존 은행 영업점에서 비밀번호 입력과 신분증 확인, 안면 대조 등으로 나뉘어 있던 본인확인 절차를 하나의 단말기 중심으로 통합하도록 설계했다. 핑거는 이를 통해 창구 직원의 업무 부담과 고객의 대기시간, 인증 과정의 불편을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
함께 공급된 '핑거 콤보스캐너'는 주민등록증과 운전면허증, 여권 등 다양한 규격의 신분증을 한 장비로 인식할 수 있다. 신분증 정보를 판독하고 진위 여부를 확인하는 기능을 제공한다.
NH농협은행은 이번 시범 운영 결과를 바탕으로 향후 모바일 신분증 연계를 추진하고 AI스마트패드의 적용 영업점과 대상 업무를 단계적으로 확대할 계획이다.
최병승 핑거 New Biz본부 본부장은 "이번 사업은 핑거가 보유한 금융 IT 구축 경험과 통합인증 기술을 전국 단위 은행 영업점의 실제 업무환경에 적용했다는 점에서 의미가 있다"며 "시범 운영을 지원하고 향후 모바일 신분증을 비롯한 다양한 인증수단을 연계해 금융 영업점의 본인확인 업무를 개선해 나가겠다"고 말했다.
이어 "금융권뿐 아니라 공공기관과 행정 현장에서도 신분증 확인과 본인인증 절차를 하나의 장비에서 처리하려는 수요가 증가하고 있다"며 "AI스마트패드를 금융·공공 분야의 통합인증 플랫폼으로 발전시켜 관련 시장을 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.
핑거는 2000년 설립된 금융 임팩트테크 기업으로 국내 주요 금융기관의 스마트뱅킹과 전자금융 플랫폼, 모바일 신분증 사업을 전개해 왔다. 현재 AI와 클라우드, 디지털자산 등으로 사업 영역을 확대하고 있다.
dconnect@newspim.com