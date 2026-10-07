대웅제약, 한·인니 약대생과 '이지엔6 이브' 현지 진출 전략 모색

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약이 7일 KNAPS와 제약산업대회 ISE를 마쳤다.
- 국내 약학대학생 48명과 인도네시아 학생 32명이 참여했다.
- 이지엔6 이브의 인도네시아 진출 전략 제안팀이 1위 했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 한국약학대학생연합(KNAPS)과 함께 산학협력 프로그램 '제약산업대회'(ISE)를 마쳤다고 7일 밝혔다.
이번 대회에는 국내 약학대학생 48명과 인도네시아대학교 약학대학 학생연합(BEM FF UI) 소속 학생 32명 등 총 80명이 참여했다.
참가자들은 대웅제약의 진통제 브랜드 '이지엔6 이브'의 인도네시아 시장 진출 전략을 핵심 과제로 다뤘다.
양국 학생들은 공동으로 팀을 꾸려 온라인 협력 워크숍을 진행하고, 현지 시장과 소비자 분석부터 유통·마케팅 전략 수립까지 실무 과정을 거쳐 결과물을 완성했다.
팀별 발표에는 대웅제약 실무진이 멘토와 심사위원으로 참여해 제안한 전략에 대한 피드백을 제공했다.
현지 여성의 생리통과 월경 전후 부종·복부 팽만 등 불편 증상에 착안해 제품 포지셔닝과 약국·디지털 채널 연계 전략을 제안한 팀이 1위를 차지했다. 우수 팀에 대한 시상도 진행됐다.
1위 팀의 이화여대 약학대학 김윤서·김민주·김민정 학생은 "인도네시아 시장과 소비자 수요를 바탕으로 이지엔6 이브의 핵심 가치를 도출하고 현지 안착 전략을 구체화한 노력이 의미 있는 결실로 이어져 뜻깊다"며 "실무진의 피드백을 통해 아이디어가 실제 시장에서 어떻게 구현될 수 있을지 고민할 수 있었다"고 말했다.
박은경 대웅제약 CH본부장은 "양국 학생들의 시각이 더해진 참신한 아이디어 속에서 청년 인재들의 높은 잠재력을 확인할 수 있었다"며 "글로벌 제약 현장의 실무 역량을 키울 수 있도록 산학협력 기회를 지속 확대하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com