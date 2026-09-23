대웅제약 '펙수클루', 인도네시아 출시…해외 8개국으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약이 23일 인도네시아에 펙수클루를 출시했다.
- 펙수클루는 미란성 위식도역류질환 치료제로 허가받았다.
- 대웅제약은 위궤양 적응증 추가 임상도 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 자체 개발한 위식도역류질환 치료제 '펙수클루 40mg(성분명 펙수프라잔염산염)'을 인도네시아에 출시했다고 23일 밝혔다.
펙수클루는 인도네시아에서 미란성 위식도역류질환 치료 적응증으로 허가받았다. 대웅제약은 현지 처방 기반을 확대하는 한편 위궤양 치료 적응증을 추가하기 위한 한국·인도네시아 다국가 임상(MRCT) 3상도 추진한다.
인도네시아는 약 2억8000만명의 인구를 보유한 동남아시아 주요 의약품 시장이다.
대웅제약이 인용한 의약품 시장조사기관 IQVIA 자료에 따르면 인도네시아 항궤양제 시장은 2025년 약 1억6430만달러(약 2350억원) 규모로 집계됐다. 2023년부터 2025년까지 연평균 성장률은 약 6.8%다.
현재 인도네시아 위산분비억제제 시장은 양성자펌프억제제(PPI)가 중심이지만 칼륨 경쟁적 위산분비 억제제(P-CAB) 시장도 확대되고 있다. 현지 P-CAB 계열 치료제 시장은 최근 2년간 8.9배 성장했다고 회사는 설명했다.
이번 출시로 펙수클루가 판매되는 해외 국가는 8개국으로 늘었다. 대웅제약은 현재 해외 30개국에 펙수클루 진출을 추진하고 있으며 이 가운데 16개국에서 품목허가를 획득했다. 멕시코와 인도, 필리핀 등에서 제품을 판매하고 있으며 중국에서도 출시를 준비하고 있다.
국내에서는 헬리코박터 파일로리 제균요법 적응증을 추가한 데 이어 위궤양 치료와 미란성 위식도역류질환 유지요법 등으로 적응증을 확대하기 위한 임상연구를 진행하고 있다.
박성수 대웅제약 대표는 "인도네시아는 동남아시아 최대 규모의 핵심 시장으로 이번 출시를 통해 펙수클루의 글로벌 성장 기반을 넓힐 것"이라며 "인도네시아에서 처방 기반을 확대하고 중국 등 주요 해외 시장에서도 성장을 이어가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com