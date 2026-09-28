대웅제약, 53억원 규모 'AI 제형 설계' 국책과제 주관

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2029년까지 방출조절·복합제형 최적 설계 플랫폼 개발

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 산업통상부의 '인공지능(AI) 기반 방출조절·복합제형 통합 최적 설계 플랫폼 개발' 국책과제 주관기관으로 선정됐다고 28일 밝혔다.

이번 과제는 목표 약동학(PK) 프로파일을 입력하면 AI가 이에 맞는 의약품 처방을 설계하는 플랫폼을 개발하는 것이 목표다. 약물의 방출 양상을 조절하는 방출조절 제형과 여러 유효성분을 하나의 제형에 담는 복합제형을 대상으로 한다.

대웅제약 AI 기반 방출조절 복합제형 통합 최적 설계 플랫폼 설명 자료 [사진=대웅제약]

대웅제약이 과제를 주관하고 국민대학교, 중앙대학교, 에이아이제팜이 공동연구기관으로 참여한다. 연구기간은 2026년 7월부터 2029년 12월까지 3년6개월이며 컨소시엄 전체 연구비는 약 53억원이다.

대웅제약은 기존 제형 설계 경험과 연구 데이터를 AI 기술과 결합할 계획이다. 플랫폼에는 설명 가능한 머신러닝(Explainable ML)과 실험계획법(DoE) 등을 적용해 용출 양상 예측과 첨가제 추천, 실험조건 제안 등의 기능을 구현할 예정이다.

연구진은 목표 PK 프로파일을 바탕으로 AI가 제안한 후보를 실제 실험으로 검증하고 결과를 다시 AI 학습에 반영해 예측 정확도를 높일 계획이다. 플랫폼 적용 대상도 방출조절 제형에서 복합제형으로 단계적으로 확대한다.

AI 예측 결과를 실험과 연계하기 위한 생체모사 용출 시스템도 개발한다. 위와 소장의 연속적인 환경을 모사해 약물의 용출 양상을 평가하고 이를 약동학 정보와 연결하는 방식이다.

개발 후반에는 AI가 제안한 처방과 핵심공정변수 후보를 대웅제약의 실제 의약품 개발 과제에 적용한다. 의약품 제조·품질관리기준(GMP)에 따른 시생산도 진행해 AI의 예측 결과를 검증할 예정이다.

과제 종료 이후에는 개발한 플랫폼을 제제 개발 과정에 활용하는 한편 웹 기반 구독형 플랫폼으로 상용화하는 방안도 추진한다.

박성수 대웅제약 대표는 "축적된 연구 경험과 데이터를 AI와 결합해 제제 연구의 속도와 정밀도를 높이고 실제 신약 개발 현장에서 활용할 수 있는 AI 제형 설계 플랫폼을 구축하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com