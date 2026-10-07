박충권 "법사위 대법원장 망신주기 무대...민주당, 사법부 독립 존중하라"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘은 7일 민주당의 조희대 대법원장 압박을 비판했다.
- 박충권 수석대변인은 국감 첫날을 대법원장 망신주기라 지적했다.
- 국무위원들의 답변 태도와 국정 혼선도 함께 문제 삼았다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 국정감사 첫날 더불어민주당이 조희대 대법원장을 증인석에 붙잡아 두고 법적 조치까지 거론하며 압박했다며 "대법원장 망신주기"라고 비판했다.
박충권 국민의힘 수석대변인은 7일 논평을 통해 "어제 국정감사 첫날, 법사위 국정감사장은 대법원장 망신주기 무대였다"며 "민주당은 인사말 뒤 이석하던 관례를 깨고 조희대 대법원장을 증인석에 붙들어 놓았다"며 이같이 밝혔다.
박 수석대변인은 "선서를 거부하자 법적 조치까지 거론하며 압박했다"며 "조희대 대법원장은 민주당과 진보당 의원들의 인신공격에 '너무 모욕적이고 서글픈 일'이라고 토로했다"고 했다.
박 수석대변인은 "국정감사는 국민을 대신해 정부 기관들을 감사하는 헌법상 제도"라며 "민주당은 오로지 대통령 방탄을 위한 대법원장 망신주기와 협박을 중단하고 사법부 독립을 존중하라"고 했다.
국무위원들의 국정감사 답변 태도에 대한 비판도 이어갔다. 박 수석대변인은 조현 외교부 장관이 정동영 장관과의 이견 여부를 묻는 질의에 "있었다고 하지 않았다. 있을 수 있다고 했다"고 답한 데 대해 "말장난으로 맞받았다"고 지적했다.
이형일 부총리를 향해서는 "개인투자자 실현 손실이 2조원을 넘었는데도 '안타깝다'며 금융위 탓만 하며 마치 내 일이 아니라는 듯 선을 그었다"고 비판했다.
박 수석대변인은 "개인투자자 손실을 부른 도박성 ETF(상장지수펀드) 설계와 오락가락 부동산 정책으로 흔들리는 경제, 비무장지대 지뢰 도발로 불안한 안보, 사법부 장악시도로 커지는 국민 불안 속에 서민들의 한숨은 깊어지고 삶은 날로 고달파지고 있다"며 "이재명 정부 국무위원들은 석고대죄하는 마음가짐으로 국정감사에 엄중히 임하라"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com