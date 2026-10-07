알테오젠, 알테오젠바이오로직스 흡수합병…개발·상업화 역량 통합

AI 핵심 요약beta
- 알테오젠은 6일 이사회서 알테오젠바이오로직스 흡수합병을 결의했다
- 회사는 양사 파이프라인과 사업 역량 통합해 상업화 기반을 강화한다
- 합병기일은 12월 29일이며 11월 15일 주주간담회를 연다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알테오젠은 지난 6일 이사회에서 자회사 알테오젠바이오로직스를 소규모합병 방식으로 흡수합병하기로 결정했다고 공시했다. 양사는 7일 합병계약을 체결할 예정이다.
알테오젠바이오로직스는 알테오젠이 지분 62.9%를 보유한 종속회사다. 아일리아 바이오시밀러 ALT-L9(제품명 아이럭스비·아이젠피주)의 글로벌 임상 3상을 완료하고 유럽 승인을 받았다. 테르가제주 등 의약품의 영업·마케팅과 황반변성 치료제 후보물질 ALTS-OP01 개발도 맡고 있다.
알테오젠은 이번 합병으로 양사에 분산된 파이프라인과 사업 역량을 통합하고, 자회사 제품의 개발·상업화 성과를 기업가치에 직접 반영할 기반을 마련할 계획이다.
합병비율은 알테오젠과 알테오젠바이오로직스가 1대 0.1679581이다. 합병이 완료되면 알테오젠바이오로직스 주주에게 배정할 알테오젠 주식 60만477주가 신규 발행된다. 알테오젠이 보유한 자회사 지분 62.9%에는 합병신주를 배정하지 않는다. 합병기일은 오는 12월 29일로 예정됐다.
합병비율은 관련 법령에 따라 산정한 알테오젠의 기준시가와 외부평가 등을 거친 알테오젠바이오로직스의 본질가치를 바탕으로 산출됐다.
알테오젠은 합병 검토를 위해 독립이사로 구성된 특별위원회를 설치하고 법률·재무 자문사 등 외부 전문가의 검토를 활용했다. 특별위원회는 합병의 필요성, 가치평가 방법과 주요 가정, 전체 주주에게 미치는 영향, 주주 간 공평대우 등을 검토해 합병 추진을 권고했다. 이사회는 이를 고려해 합병을 승인했다.
알테오젠은 최근 확정한 생산시설 투자와 이번 합병을 연계해 초기 연구부터 임상·허가·생산·판매까지 아우르는 사업체계를 구축할 방침이다. 자회사의 글로벌 임상·허가 경험과 국내외 영업 조직을 활용해 자체 개발 제품의 상업화 기반을 강화한다.
조직과 자원을 통합해 관리 효율성을 높이고, 파이프라인 개발과 상업화에 필요한 투자·의사결정 체계도 일원화한다. 안구질환 분야의 전문성을 활용해 후속 파이프라인 개발을 확대하고 하이브로자임 플랫폼 이후의 성장 기반을 마련할 계획이다.
알테오젠 관계자는 "이번 합병은 하이브로자임 플랫폼을 기반으로 성장해 온 알테오젠이 자체 품목의 개발과 상업화로 사업 영역을 넓히기 위한 전환점"이라며 "연구개발부터 생산·판매까지 연결되는 사업체계를 강화해 중장기 기업가치와 주주가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
알테오젠은 7일부터 홈페이지에 합병 관련 자료와 자주 묻는 질문(FAQ)을 공개하고 주주 의견 접수 창구를 운영할 계획이다. 주요 질문과 의견은 답변과 함께 증권신고서 및 후속 설명자료에 반영한다.
오는 11월 15일에는 대전에서 주주간담회를 열어 합병 목적과 기대효과, 향후 사업계획을 설명하고 의견을 청취한다. 알테오젠바이오로직스도 전날인 14일 자사 주주를 대상으로 간담회를 개최한다. 장소와 참가 방법은 각 회사 홈페이지에서 안내할 예정이다.
sykim@newspim.com